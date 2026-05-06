Henry, commosso, incorona Arteta: "Questo Arsenal superiore al mio degli Invincibili"

Tornato capolista solitario in Prermier, raggiunta la finale di Champions 20 anni dopo l'ultima volta: senza ombra di dubbio questa è stata la settimana dell'Arsenal. I ragazzi di Arteta stanno facendo qualcosa di incredibile, entrando di diritto nella storia dei Gunners. E secondo una leggenda del club del calibro di Thierry Henry, ancora oggi miglior marcatore di tutti i tempi con 228 gol, questa squadra sarebbe superiore addirittura agli Invincibili del 2004: la squadra che si laureò campione in Premier senza mai venire sconfitta: "Quando si guarda a ciò che questo gruppo ha realizzato, bisogna fare un passo indietro per comprenderne appieno la portata”, ha spiegato "Titi" alla CBS. “Spesso parliamo degli ‘Invincibili’ del 2004, ma che dire di ciò che questa squadra ha compiuto rimanendo imbattuta in Champions League? È su un livello completamente diverso. In Europa non c’è margine di errore. Lo abbiamo visto chiaramente in quella semifinale contro l’Atlético. Tutti pensavano: ‘Questo è un incubo ’, perché sappiamo quanto a loro piaccia trascinarti nel fango. Ma l’Arsenal è rimasto paziente. Li ha battuti al loro stesso gioco, in una partita a scacchi mentale”.