il retroscena

Nel caos arbitri finisce in discussione anche Open Var: riflessioni in corso

Le polemiche arbitrali e le tensioni nei club tirano in ballo pure Open Var, riflessione in corso: tutti i dettagli

17 Mar 2026 - 10:02
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Open Var in bilico per la quarta stagione? Dopo l'articolo de La Stampa che ha anticipato la possibile chiusura del consueto approfondimento settimanale su Dazn dove un protagonista dell'Aia commenta i casi arbitrali più caldi della giornata precedente di Serie A con l'ausilio delle immagini e degli audio della sala Var, emerge una cosa con chiarezza: l'insofferenza di qualche fischietto e di qualche club è reale ma, come sempre accaduto, a fine stagione ci sarà un bilancio - anche con la Figc - e solo allora si prenderanno eventuali decisioni oggi non in programma.

Il format era nato dopo la richiesta di maggiore trasparenza in merito alle decisioni prese in campo da arbitri e varisti ma nel corso delle stagioni e delle puntate sono emerse alcune insofferenze da parte di alcuni arbitri poiché in trasmissione vengono ammesse pubblicamente le colpe in caso di errore, mentre prima restava un fatto tra direttore di gara e Can. Inoltre c'è pure da tenere di conto la posizione di qualche club di Serie A che si è visto sbugiardato dalla spiegazione dell'Aia solo un paio di giorni dopo aver protestato per un torto a suo dire chiaro e col quale magari aveva contribuito a giustificare una sconfitta.

Quindi nessun dubbio sulle prossime nove puntate di Open Var su Dazn, mentre per quanto riguarda la prossima annata dipenderà tutto dal tavolo di confronto con Aia e Figc nell'ottica di una valutazione che è sempre avvenuta ogni fine stagione. 

Che ci fa l'arbitro in mezzo al cerchio? Incredibile scena prima di Chelsea-Newcastle

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