Nel caos arbitri finisce in discussione anche Open Var: riflessioni in corso

Il format era nato dopo la richiesta di maggiore trasparenza in merito alle decisioni prese in campo da arbitri e varisti ma nel corso delle stagioni e delle puntate sono emerse alcune insofferenze da parte di alcuni arbitri poiché in trasmissione vengono ammesse pubblicamente le colpe in caso di errore, mentre prima restava un fatto tra direttore di gara e Can. Inoltre c'è pure da tenere di conto la posizione di qualche club di Serie A che si è visto sbugiardato dalla spiegazione dell'Aia solo un paio di giorni dopo aver protestato per un torto a suo dire chiaro e col quale magari aveva contribuito a giustificare una sconfitta.