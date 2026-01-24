Allegri: "Bello vedere la proprietà. Saelemaekers? Sta meglio, valuterò oggi se farlo partire titolare"

Per quanto riguarda gli infortunati, Allegri ha precisato: "Saelemaekers ieri stava molto meglio, valuterò oggi se farlo partire dall'inizio o dalla panchina. Leao sta convivendo ancora con qualche piccolo problema, ma sarà a disposizione. Lo stesso vale per Fullkrug. Gimenez? Sarà una risorsa importante per l'ultima parte della stagione". Per quanto riguarda il portoghese, "c'è un po' di infiammazione sull'adduttore/pube. È un dolore minimo, è un po' fastidioso, lo sa lui quant'è. Applicazione? È cresciuto e deve crescere ancora. Il talento non gli manca, deve trovare ancora continuità nella prestazione. Ma è quasi impossibile trovare un giocatore di talento che ha continuità di prestazione nei novanta minuti".