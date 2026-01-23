San Siro, da domani è "stop olimpico": ecco quando Inter e Milan torneranno al Meazza

La storia di San Siro
Inter-Pisa di questa sera sarà l'ultima partita prima che lo stadio passi in gestione a Milano Cortina 2026
Nonostante l'impegno di Champions League contro l'Arsenal di soli tre giorni fa, l'Inter torna in campo già questa sera per sfidare il Pisa in una gara importantissima per mettere da parte punti sulle rivali in attesa dei big match Juventus-Napoli e Roma-Milan in programma questo weekend.
In molti si sono chiesti il perché i nerazzurri debbano giocare due partite così ravvicinate tra loro. La risposta è molto semplice: quello di questa sera sarà l'ultimo incontro disputato a San Siro prima della pausa olimpica. Da domani, infatti, al Meazza inizieranno tutti i preparativi necessari al grande appuntamento del 6 febbraio, ovvero la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Così, le due milanesi saranno costrette a un "esodo" che potrebbe durare anche un mese.
IL CALENDARIO DELL'INTER
IL CALENDARIO DEL MILAN
Per conoscere la data del recupero della partita contro gli uomini di Fabregas, i rossoneri dovranno ancora attendere. Tutto dipenderà dall'Inter e dal suo piazzamento nella league phase di Champions: se i nerazzurri si qualificassero ai playoff da testa di serie (tra il 9° e il 16° posto), Milan-Como sarà recuperata a metà della settimana 16-21 febbraio. In caso contrario, la sfida con i lariani slitterebbe a metà della settimana 23-28 febbraio. Ricordiamo, infatti, che le teste di serie giocheranno il ritorno degli spareggi in casa.
Ricapitolando, la prima delle milanesi a tornare a San Siro sarà l'Inter quando nel weekend di San Valentino ospiterà la Juventus. La seconda partita dopo lo stop olimpico sarà giocata da lì a pochi giorni: per sapere quale sarà, però, bisognerà aspettare. Il primo impegno (certo) del Milan al Meazza sarà contro il Parma nel weekend del 22 febbraio.
