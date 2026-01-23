San Siro, da domani è "stop olimpico": ecco quando Inter e Milan torneranno al Meazza

In molti si sono chiesti il perché i nerazzurri debbano giocare due partite così ravvicinate tra loro. La risposta è molto semplice: quello di questa sera sarà l'ultimo incontro disputato a San Siro prima della pausa olimpica. Da domani, infatti, al Meazza inizieranno tutti i preparativi necessari al grande appuntamento del 6 febbraio, ovvero la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Così, le due milanesi saranno costrette a un "esodo" che potrebbe durare anche un mese.