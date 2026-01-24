Niente Roma per Dragusin, ora è il Milan che fa sul serio per il difensore
Allegri apprezza da tempo il difensore rumeno, affondo possibile solo in caso di addio di Loftus-Cheek. Passo indietro dei giallorossi
La priorità va al campo, a un Roma-Milan che può riconsegnare il -3 dall'Inter e tenere apertissime le speranze di Scudetto. Ma in casa rossonera l'argomento mercato resta vivo, per quanto nelle ultime settimane non ci siano stati particolari movimenti.
I dirigenti si muovono sottotraccia e aspettano l'opportunità giusta per accontentare Max Allegri, che nelle ultime ore avrebbe dato il suo ok a un nuovo profilo per la difesa.
Si tratta di Radu Dragusin, difensore classe 2002 del Tottenham. Negli ultimi giorni si era parlato molto del suo profilo in orbita Roma, ma il club giallorosso sembra essersi sfilato sia per la formula richiesta dagli inglesi (prestito con obbligo di riscatto garantito in caso di qualificazione in Champions League), sia per la crescita rassicurante di Ghilardi nel reparto.
Così si apre la strada a un'altra italiana come il Milan, con un allenatore come Allegri che apprezza il giocatore fin dalla sua crescita repentina nelle giovanili della Juventus, per quanto l'incrocio nella prima squadra bianconera fra i due non sia mai arrivato. Dragusin piace e questi ultimi giorni di mercato potrebbero riservare sorprese anche per un'eventuale apertura degli Spurs a formule diverse per la cessione del difensore.
A una condizione chiara: semaforo verde per il rinforzo in difesa solamente in caso di addio di Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista entrato nel mirino dell'Aston Villa e che quindi potrebbe tornare in Inghilterra a tre anni di distanza dall'addio al Chelsea.