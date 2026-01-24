Niente Roma per Dragusin, ora è il Milan che fa sul serio per il difensore

Si tratta di Radu Dragusin, difensore classe 2002 del Tottenham. Negli ultimi giorni si era parlato molto del suo profilo in orbita Roma, ma il club giallorosso sembra essersi sfilato sia per la formula richiesta dagli inglesi (prestito con obbligo di riscatto garantito in caso di qualificazione in Champions League), sia per la crescita rassicurante di Ghilardi nel reparto.