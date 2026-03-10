Atalanta, Pasalic: "Complimenti al Bayern, questa serata non lascerà strascichi"

"C'e poco da fare, bisogna fare i complimenti al Bayern che è superiore. Abbiamo provato a sorprenderli, purtroppo non è andata. Dobbiamo accettare la sconfitta e giocare al ritorno con orgoglio". Così il centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic dopo la pesante sconfitta dell'Atalanta contro il Bayern. "Complimenti a loro, sono una squadra fortissima e guardiamo in avanti - ha detto a Sky - Serata che può lasciare strascichi? Non ci credo, siamo uniti e compatti. La squadra ha sempre reagito e lo farà di nuovo anche se sabato giochiamo contro la squadra più forte del campionato".