Allegri: "A Genova senza ansia ma servirà anche fortuna. Modric c'è Sul litigio con Ibra... "
Il tecnico toscano: "Nel calcio tutto si può ribaltare. Tare nel mirino ma la responsabilità è di tutti"
Le difficoltà del Milan, reduce da due ko di fila, sono sotto gli occhi di tutti. Ma i rossoneri non possono assolutamente uscire fuori dalla top 4 in campionato: così la stagione diventerebbe fallimentare come ammesso dallo stesso Gerry Cardinale. Per questo a Genova è obbligatorio vincere, tanto che Modric, da vero campione, ha accelerato il suo recupero per essere presente a Marassi: "Ha provato la maschera e si è allenato con la squadra, domani viene con noi - ha ammesso Allegri nella conferenza stampa della vigilia -. Ricci ha accusato una distorsione alla caviglia ma partirà con la squadra".
"Con il Genoa serve ordine, pazienza, compattezza e un po' di fortuna. Penso sia chiaro che i primi delusi siamo noi - ha proseguito Allegri -. La squadra ha lavorato bene in settimana, sarà importante non farsi prendere dall'ansia e dalla voglia di fare. Nel calcio tutto si può ribaltare, sicuramente abbiamo fatto un brutto girone di ritorno e qualcosa è stato sbagliato. Posso però assicurarvi che l'impegno e la professionalità non sono mai mancati. Loro sono i primi che soffrono".
Inevitabile non tornare sulle tante voci di questi giorni sul futuro della società, compreso sul litigio che Allegri avrebbe avuto con Ibrahimovic, destinato a diventare l'uomo forte nella nuova era: "Sono abituato ad avere sempre un rapporto professionale con dirigenti e proprietà -. All'interno delle riunioni, non è solo quest'anno, ci sono sempre stati confronti in cui bisognava essere d'accordo o non d'accordo". Il tecnico rossonero si è soffermato poi anche su Tare, dato prossimo all'addio: "Con lui sono entrato subito in sintonia. Lo considero una persona seria e professionalmente molto preparata. Viene attaccato, ma quando si arriva a fine stagione la responsabilità è di tutti. Le parole di Cardinale? Mi hanno fatto piacere, gli ho parlato recentemente e gli ho dato il mio punto di vista sull'annata e sul futuro del Milan".
Le ultime battute di Allegri sono sulla formazione: "A Marassi uno tra Pulisic e Nkunku giocherà sicuramente. Loro due ma anche Loftus-Cheek e Fullkrug, data l'alta temperatura, sono calciatori che possono far bene a gara in corso. Anche Gimenez sta bene, vedremo domani".