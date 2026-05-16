Milan, Modric si è allenato con il gruppo: ci sarà contro il Genoa

16 Mag 2026 - 15:54
© Getty Images

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Luka Modric è a disposizione di Max Allegri per la trasferta del Milan contro il Genoa, decisiva per il destino europeo dei rossoneri. Il centrocampista croato, operato solo tre settimane fa per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro riportata in uno scontro di gioco con Manuel Locatelli durante il match contro la Juventus, ha svolto l'allenamento di rifinitura con il gruppo. A Marassi, con una speciale maschera protettiva provata questa mattina, potrà quindi dare il proprio contributo nella rincorsa alla Champions League dei rossoneri: nel corso delle ultime due settimane, per quanto a parte, il croato si è sempre allenato e, complice anche la distorsione alla caviglia patita stamani da Ricci, non è da escludere che possa addirittura scendere in campo dal primo minuto.

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