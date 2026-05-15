Milan, Cardinale: "Fallimento senza Champions, tutti sotto osservazione. E non è vero che penso solo al bilancio"

Qui Cardinale fa mea culpa: "Ho commesso molti errori, certo. Il Milan è probabilmente la cosa più difficile che ho fatto ma non mi fermerò: sono un combattente. È stato difficile capire quanto il contesto sia diverso, da fuori se sei americano non capisci il ruolo che hanno il Milan e il calcio per la comunità. Non voglio trasferire in modo diretto come facciamo le cose in America".