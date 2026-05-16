Milan Clubs: "Discriminatorio vietare trasferta Genova a tifosi lombardi"

16 Mag 2026 - 15:46

Il Tar Liguria ha respinto il ricorso della Associazione Italiana Milan Clubs (Aimc) contro il provvedimento del Prefetto di Genova che ha vietato, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la vendita dei biglietti per l'incontro Genoa-Milan ai residenti della Lombardia, ritenendo fondati i profili di rischio emersi dall'attività istruttoria e dalle valutazioni discrezionali operate dalla Questura di Genova. Lo rende noto Giuseppe Munafo', che dell'associazione è il presidente, secondo cui "dalla ricostruzione istruttoria emerge in modo inequivocabile un accanimento dei tifosi genoani nei confronti di quelli del Milan. E per fronteggiare questo accanimento gli unici ad essere stati penalizzati sono stati i tifosi rossoneri residenti in Lombardia".  Per Munafo' la misura restrittiva "penalizza soltanto i tifosi milanisti che non hanno causato alcun incidente, con evidente illogicità e irragionevolezza della drastica misura, a vantaggio di chi ha commesso azioni antigiuridiche". Tale misura, prosegue il presidente dell'Aimc, "oltre a riguardare illegittimamente i tifosi di una intera regione, con evidente discriminazione territoriale tra gli stessi tifosi del Milan, riguarda indistintamente anche soggetti che sono titolari della tanto decantata tessera del tifoso!". "A nostro avviso trattasi di un costrutto di artefatte e faziose motivazioni, in quanto non è pensabile che non si potesse pensare ad un percorso alternativo per raggiungere lo stadio, come se a Genova vi fosse una solo percorso pedonale, o che l'interpretazione di una espressione di stress, interpretata invece come sbeffeggiamento, potesse essere assunta come fonte di un provvedimento restrittivo - dice ancora Munafo' -. Fermo restando il rispetto e la fiducia nei confronti delle istituzioni e della magistratura amministrativa, siamo amareggiati per le atipiche interpretazioni dei fatti, isolati e datati e ci duole constatare che la decisione Prefettizia sia stata presa senza che siano state consultate le omologhe autorità preordinate all'ordine pubblico di Milano, privando ai cittadini lombardi di andare a sostenere la propria squadra in un moneto così delicato e strategico. Ci chiediamo, da ultimo, se gli oltre mille tifosi che raggiungeranno Genova da altre regioni, siano da considerarsi in pericolo lungo il percorso per raggiungere lo stadio".

Ultimi video

01:46
Juve, la nuova difesa

Juve, difesa bunker

02:09
DICH PALLADINO PRE BOLOGNA DICH

Palladino: "A fine stagione ci sederemo e faremo le opportune valutazioni"

01:03
DICH ITALIANO PRE ATALANTA DICH

Italiano: "Se non per la classifica per l'orgoglio"

01:14
DICH GROSSO PRE LECCE DICH

Grosso avvisa la squadra: "C'è la responsabilità di fare ancora partite serie"

01:32
DICH GASPERINI PRE DERBY DICH

Gasperini: "Bello giocare in contemporanea, meno alle ore 12"

00:20
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini e la conferma di Dybala: "Quando c'è la volontà di tutti la soluzione si trova"

00:59
DICH CUESTA PRE COMO 16/5 DICH

Cuesta: "Como fortissimo, ma il Parma andrà lì per vincere"

01:20
DICH GIAMPAOLO PRE UDINESE DICH

Giampaolo: "Dobbiamo solo vincere, non abbiamo margini di errore"

02:49
DICH ALLEGRI PRE GENOA DICH

Allegri: "A fine stagione la società farà le sue valutazioni"

02:45
Toro, lo scudetto '76

Toro, lo scudetto '76

01:42
Amarcord Napoli a Pisa

Pisa-Napoli: amarcord dei tempi di Diego

02:01
Inter, festa e saluti

Inter, festa e saluti

01:17
Polveriera Lazio-Sarri

Polveriera Lazio-Sarri

01:25
Gasp, profumo d'Europa

Gasp, profumo d'Europa

01:37
Una scossa per la rimonta

Milan, una scossa per rialzarsi

01:46
Juve, la nuova difesa

Juve, difesa bunker

I più visti di Calcio

MCH VITTORIA DARDERI PER SITO 13/5 MCH

Roma consacra Darderi: i punti chiave della vittoria su Jodar

Inter, la grande festa

Inter, la grande festa

Spalletti, parole e idee

Spalletti, parole e idee

Milan, tutti in ritiro

Milan, tutti in ritiro per la Champions

MCH EVENTO LEGO MCH

Un Mondiale di... Lego: dalla Coppa del Mondo a Messi e CR7

MCH CHIVU UMILE ESULTA A DISTANZA POST LAZIO 14/05 MCH

L'umiltà di Chivu: resta in disparte durante i festeggiamenti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:18
Champions e retrocessione, possono bastare 90’: tutti i possibili verdetti della 37esima
17:56
Niente Juventus per Kean: la scelta e i convocati della Fiorentina
17:53
Liverpool in crisi, duro post di Salah che attacca Slot: "Abbiamo perso la nostra identità"
17:31
Titolo al Bayern, Dortmund in Champions e poi? Tutti i verdetti della Bundesliga
Cesc Fabregas
16:41
Como: "Nico Paz assente col Parma, abbiamo fame di Champions"