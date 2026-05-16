Napoli al completo, domani a Pisa Conte ritrova anche Neres

16 Mag 2026 - 15:34

Se non fosse per l'assenza di Lukaku, tornato in Belgio col permesso della società per prepararsi alla spedizione per il Mondiale e dunque non per problemi fisici, per la prima volta dall'inizio della stagione, quando mancano dieci giorni alla conclusione del campionato, Conte avrebbe a disposizione l'intera rosa. A Pisa, dove domani alle 12 il Napoli cercherà di chiudere definitivamente il discorso Champions, sarà presente infatti anche David Neres, l'ultimo tra gli infortunati storici a tornare nell'elenco dei disponibili. A proposito di rientri non è da escludere che Conte decidera di mandare in campo dal 1' Vergara al fianco di De Bruyne, a ridosso di Hojlund. Al trequartista di Frattaminore potrebbe lasciare spazio Alisson che pur essendo considerato l'unico tra i giocatori offensivi del Napoli capace di saltare l'uomo potrebbe partire dalla panchina. Con gli avversari più stanchi, durante il match, la vivacità e la velocità del brasiliano potrebbero avere un effetto dirompente. All'assenza di Politano, squalificato, Conte porrà rimedio spostando Gutierrez sul lato destro, dove ha già giocato in diverse circostanze. Dalla parte opposta rientrerà Spinazzola, andando a chiudere a sinistra la linea a quattro del centrocampo. Non è da escludere che in porta possa tornare titolare Meret, anche se Milinkovic-Savic viene considerato il titolare. Il portiere friulano potrebbe essere uno dei tanti calciatori della rosa candidati a essere inseriti nella lista dei partenti in occasione del mercato estivo. Le linee guida della campagna acquisti saranno messe a punto nell'incontro tra Conte e De Laurentiis che si terrà appena arriverà la conferma matematica dell'acquisita qualificazione alla Champions. Le parti, a quanto pare, non avrebbero alcuna intenzione di interrompere con un anno di anticipo il contratto, sottoscritto due anni fa, che lega Conte al Napoli fino al 30 giugno del prossimo anno. La riunione decisiva in caso di vittoria della squadra a Pisa potrebbe essere messa in calendario anche nella prossima settimana.

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