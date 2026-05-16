Milan, rivoluzione Cardinale: più poteri a Ibrahimovic e possibile ribaltone societario

Poi c'è la questione campo. La frattura tra Ibrahimovic e Massimiliano Allegri appare ormai insanabile. Lo svedese vuole un Milan diverso, più futuribile e aggressivo, e la permanenza del tecnico livornese è appesa a un filo sottilissimo. L'addio a fine stagione sembra lo scenario più probabile. Cardinale ha scelto di fidarsi dell'istinto e della mentalità vincente dell'ex fuoriclasse. Una mossa che divide la tifoseria – tra chi invoca il ritorno nostalgico di Maldini e chi critica la presunta arroganza societaria – ma che traccia una linea netta. Il mercato estivo non ammetterà errori: Ibra guiderà la strategia, con il compito di spendere il giusto e nei ruoli chiave, blindando i big e portando a Milano profili da Instant Team capace di vincere subito.