MILAN

Milan, rivoluzione Cardinale: più poteri a Ibrahimovic e possibile ribaltone societario

Lo svedese diventa l'uomo forte del club: un super-consulente con pieni poteri decisionali su mercato, campo e organigramma

16 Mag 2026 - 09:02
videovideo

Al Milan è tempo di ribaltoni, e al centro del nuovo villaggio globale rossonero c’è sempre lui: Zlatan Ibrahimovic. Il vertice di Londra tra Gerry Cardinale e i vertici societari ha tracciato la rotta per il futuro immediato. Un summit che ha il sapore della svolta epocale, nato sotto una stella polare chiarissima: la redistribuzione del potere. E in questa nuova mappa del comando, la stella di Ibra brilla più che mai, pronta a fagocitare ruoli e responsabilità.

Fino a oggi, il ruolo di Zlatan come Senior Advisor di RedBird era rimasto in un limbo dorato. Tanto carisma, molta presenza a Milanello, ma un’operatività spesso vissuta dietro le quinte. Adesso la musica cambia. Cardinale ha deciso di rompere gli indugi e di consegnare allo svedese le chiavi della ricostruzione. Ibra non sarà più solo un consigliere di fiducia, ma l’uomo forte a cui farà capo l'intera area sportiva. Un vero e proprio super-dirigente con l'ultima parola su scelte di mercato, gestione del gruppo e, soprattutto, sulla scelta degli uomini chiave.

Leggi anche

Milan, vertice a Londra tra Cardinale e la dirigenza: via alla rivoluzione, Furlani in discussione. Saluta Tare

Le recenti parole di Cardinale non lasciano spazio a interpretazioni. Senza la certezza aritmetica del posizionamento Champions, il fallimento è dietro l'angolo e la rivoluzione è già partita. L'accentramento dei poteri nelle mani di Ibrahimovic genera inevitabilmente onde d'urto all'interno di Casa Milan. Lo stesso Furlani è sotto esame. L'amministratore delegato, finito da tempo nel mirino della contestazione della piazza, vede la propria posizione fortemente ridiscussa. Con l'ascesa strategica di Ibra, le competenze dell'area sportiva si allontanano dal Ceo, rimettendo in discussione l'intero organigramma societario.

Poi c'è la questione campo. La frattura tra Ibrahimovic e Massimiliano Allegri appare ormai insanabile. Lo svedese vuole un Milan diverso, più futuribile e aggressivo, e la permanenza del tecnico livornese è appesa a un filo sottilissimo. L'addio a fine stagione sembra lo scenario più probabile. Cardinale ha scelto di fidarsi dell'istinto e della mentalità vincente dell'ex fuoriclasse. Una mossa che divide la tifoseria – tra chi invoca il ritorno nostalgico di Maldini e chi critica la presunta arroganza societaria – ma che traccia una linea netta. Il mercato estivo non ammetterà errori: Ibra guiderà la strategia, con il compito di spendere il giusto e nei ruoli chiave, blindando i big e portando a Milano profili da Instant Team capace di vincere subito.

milan
cardinale
ibrahimovic

Ultimi video

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

I più visti di Milan

Charles De Ketelaere dal Club Bruges per 37.5 mln

Gli acquisti più costosi dell'era Cardinale: come RedBird ha investito negli ultimi 4 anni

Pierre Kalulu - riscattato dalla Juve per 14 milioni di euro

Milan, il destino dei prestiti: la situazione caso per caso

Dal Diavolo ai Red Devils: il Milan apre alla cessione di Leao, lo United lo osserva da vicino...

Tra clausola e valutazione ballano più di 100 mln: Leao via solo in super-saldo, ci pensa... Inzaghi

Lewandowski, stasera l'ultimo Clasico? Il piano del polacco con Milan e Juve alla finestra

Milan, Mateta è vicinissimo: a breve si può chiudere. E Nkunku può restare

Mercato ora per ora
Vedi tutti
José Mourinho (Benfica)
10:36
In Spagna non hanno più nessun dubbio, José Mourinho allenerà il Real Madrid
21:03
Roma, El Shaarawy annuncia l'addio a fine stagione: "Il derby la mia ultima gara all'Olimpico"
20:50
Genoa, messaggio d'addio a Malinovskyi
19:52
Fiorentina, risolto il contratto con Pioli: "Non sono arrivati i risultati desiderati"
17:01
Bayern Monaco, Neuer continua fino al 2027