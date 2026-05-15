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Milan, vertice a Londra tra Cardinale e la dirigenza: via alla rivoluzione, in discussione anche il ruolo di Furlani

All'incontro, voluto dal patron, anche l'ad, Ibrahimovic e Calvelli membro del CdA 

15 Mag 2026 - 08:54
© Getty Images

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Gerry Cardinale è deluso: lo scudetto mancato prima e senza un posto in Champions sarebbe fallimento. E per questo ha già iniziato a lavorare sul nuovo Milan e su una rivoluzione nella dirigenza rossonera. In quest'ottica è da leggere il vertice andato in scena giovedì a Londra e voluto dallo stesso patron rossonero cui hanno preso parte l'ad Giorgio Furlani, contestatissimo dalla tifoseria, Zlatan Ibrahimovic, advisor di RedBird, Massimo Calvelli, membro del CdA, e Francesca Montini, chef brand officer del Milan. Qualsiasi decisione verrà presa alla fine della stagione ma intanto Cardinale ha voluto confrontarsi subito con le persone a lui più vicine.

Tutti sono in discussione e dunque non si escludono cambiamenti importanti nell'organigramma della società: la stessa posizione di Furlani è in fase di valutazione. Il ds Igli Tare è in partenza (al suo posto in arrivo Tony D'Amico dall'Atalanta). E gli altri? Arriveranno figure nuove o quelle già presenti in società assumeranno più poteri? Calvelli, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe andare a ricoprire un ruolo di primo piano nella gestione amministrativa. E Ibrahimovic? Anche il suo ruolo è in fase di 'redifinizione' verso l'alto: lo svedese, uomo di fiducia di Cardinale, che ha rotto con Max Allegri, potrebbe andare a ricoprire un ruolo più strategico all'interno del club dopo una stagione vissuta quasi nell'ombra. 

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