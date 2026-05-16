Cagliari, Pisacane: "Col Torino siamo padroni del nostro destino"

"La squadra sa bene quale importanza abbia la gara con il Torino: siamo padroni del nostro destino, vogliamo assolutamente raggiungere il nostro obiettivo". Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, pronto a riprovarci: "Abbiamo avuto un match point con l'Udinese - ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia della gara contro i granata alla Unipol Domus - non abbiamo raccolto quanto avremmo meritato, ma i conti in campionato si compensano. Pensiamo al Torino. Con il giusto atteggiamento. Paura? È uno stato d'animo che può essere distruttivo e paralizzante. Ma anche costruttivo se questo significa attenzione e giusto rispetto per l'avversario. Soprattutto la tensione deve essere responsabilità". Pisacane recupera Deiola, Mina e Borrelli. Forse solo il colombiano, però, partirà titolare. Niente da fare per Mazzitelli, fuori insieme a Felici, Idrissi e Pavoletti. Per il bomber di Livorno sarà l'occasione per salutare i tifosi rossoblù dopo nove anni: "L'ho conosciuto da compagno e come allenatore: un guerriero, un trascinatore - ha detto Pisacane - Con un carattere che gli ha permesso sempre di diventare un punto di riferimento. Sarebbe bello e giusto salutarlo raggiungendo il nostro traguardo". Per un posto accanto a Esposito favorito Mendy. Con qualche speranza anche per l'ex Belotti. "Tutti possono partire dall'inizio". Il tecnico rossoblù non si aspetta nessun favore dal Torino: "Sta dimostrando di essere una squadra che non regala nulla. Ma pensiamo a noi. Ci siamo già passati: e guardando negli occhi i ragazzi ho visto grande responsabilità". In difesa, senza lo squalificato Zé Pedro, giocherà Zappa: "Dopo l'infortunio ha trovato davanti a sé un Zé Pedro in gran forma: Gabriele è il sostituto ideale".