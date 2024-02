A Casa Milan si rivede Savicevic: "Un saluto ai tifosi"

“Ciao Genio, grazie di essere venuto a Casa Milan". Il club rossonero riabbraccia Dejan Savicevic, ex fantasista che ha indossato la numero 10 dal 1995 al 1998 e in sette stagioni col Milan ha vinto 8 trofei giocando 144 partite, segnando 34 gol e servendo 52 assist. Ad accoglierlo il Brand Ambassador della società di via Aldo Rossi, Daniele Massaro, che ha postato sul proprio profilo Instagram il video dell'incontro con l'ex compagno: "Mi sembrava doveroso ringraziarti con il kit della quarta maglia. Grazie di tutto. Avrei voluto scrivere Genio, però (ride, ndr)”. “Grazie Daniele, grazie Milan. Un saluto a tutti i tifosi”, la risposta dell'attuale presidente della federazione calcistica del Montenegro.