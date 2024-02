Il Milan guarda al Portogallo: idea Gyokeres nel caso partisse Leao

MANOVRE ROSSONERE

Il bomber dello Sporting Lisbona piace anche al Chelsea e ha una clausola di rescissione da 100 milioni di euro

© Getty Images Il Milan ha messo nel mirino Viktor Gyokeres e prima della fine della stagione dovrebbe contattare lo Sporting Lisbona per capire se sia possibile imbastire una trattativa. L'attaccante svedese, 30 gol e 11 assist in stagione, ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro e il club portoghese non pare intenzionato a trattare. Come riporta il portale Sport Lens, il Diavolo potrebbe trovare la cifra richiesta solo dalla cessione di Rafael Leao, che piace al PSG e ha una clausola da 175 milioni di euro. Operazione non facile, anche perché Gyokeres è finito nel mirino del Chelsea.

Non è un mistero che il Milan della prossima stagione, chiunque sarà il prossimo allenatore, avrà un nuovo attaccante centrale. I rinnovi di Olivier Giroud e Luka Jovic sono ancora in stand by, così Gyokeres si aggiunge alla lista che comprende da tempo Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia e Jonathan David del Lille. Su chiunque cadrà la scelta si tratta di operazioni onerose da almeno 40 milioni di euro. Il Milan probabilmente farà una o due cessioni onerose nel prossimo mercato estivo, ma ci sono anche altri ruoli nei quali dover intervenire.

L'asso nella manica dei rossoneri potrebbe chiamarsi Zlatan Ibrahimovic, connazionale del bomber dello Sporting. Ibra è una leggenda nel suo Paese, un idolo per migliaia di giovani e molto influente sui calciatori. Se davvero Zlatan farà partire una telefonata, per Gyokeres non sarebbe facile rifiutare.

