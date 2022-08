Lecce, Corvino: "La trattativa per Umtiti doveva restare segreta"

MERCATO

"Non bastano i milioni per convincere i calciatori. Stiamo facendo sforzi da visionari"

"La trattativa va avanti, ma avremmo preferito restasse segreta". Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica del Lecce, durante la presentazione di questa mattina di Marin Pongracic ha parlato dell'operazione Samuel Umtiti: "Dietro una trattativa ci sono idee che altri club non hanno avuto. Quindi quando diventa pubblica la nostra idea può diventare anche di altri. Ora se non dovesse finalizzarsi diranno che sarà stata solo pubblicità". Il terzino comunque sembra essere sempre più vicino al Lecce. Il club salentino avrebbe trovato l'accordo con il Barcellona e ora è il giocatore che sta definendo le ultime questioni contrattuali con il club catalano, che coprirà quasi interamente l'ingaggio. Il difensore, se tutto filerà liscio, potrebbe arrivare in Italia domani, o al massimo venerdì, per le visite mediche e la firma.

A Lecce sta per arrivare un rinforzo di alto livello per il reparto difensivo: il club salentino è in dirittura d'arrivo per il prestito di Samuel Umtiti. Il difensore, classe 1993 potrebbe arrivare dal Barcellona nei prossimi giorni per tutte le formalità prima della firma. Il club catalano inoltre coprirà interamente l'ingaggio lordo da 20 milioni di euro.

Oggi è stato presentato Pongracic, difensore croato classe 1997, ma il reparto arretrato non è ancora al completo. Secondo Corvino, infatti: "Possono essere pochi due per quattro posti, siamo alla ricerca di un quinto esterno. Stiamo facendo le opportune valutazioni, ma l'abbondanza non è un problema".