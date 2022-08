Lecce, Umtiti ottiene il via libera dal Barcellona: martedì volerà in Italia per chiudere

LECCE

Il difensore blaugrana si trasferirebbe in Salento con la formula del prestito secco

Nuovi sviluppi nel quadro della clamorosa trattativa che potrebbe portare a Lecce un Campione del Mondo: Samuel Umtiti ha ottenuto il lasciapassare dal Barcellona per volare in Italia e trattare il suo passaggio in giallorosso. Passaggio che dovrebbe concretizzarsi a titolo temporaneo, col Lecce che ha optato per il prestito secco e ingaggio totalmente a spese del club catalano. L'unico nodo da sciogliere riguarda i bonus che i pugliesi dovrebbero pagare: l’atterraggio del difensore francese, secondo il portale spagnolo Sport, è previsto questo martedì e servirà proprio ad appianare queste divergenze tra le parti.

I bonus riguardano soprattutto il numero di partite che Umtiti disputerà on la maglia giallorossa, per le quali è prevista una somma da pagare agli spagnoli. Il Barça, dal canto suo, ha bisogno di un minimo di liquidità per riparare la propria situazione finanziaria. Per l'ex Lione si tratta di una ghiotta occasione: potrà rilanciarsi lontano dalle ben note pressioni catalane e assaporare un nuovo campionato, allargando così il suo bagaglio di conoscenze per una futura carriera da allenatore. Intanto la squadra di Baroni ha già chiuso un colpo per rafforzare il reparto arretrato: la firma di Pongracic, in prestito dal Wolfsburg, è imminente. Un altro obiettivo per la difesa sembra essere Giuseppe Pezzella, anche se l'eccessiva concorrenza sulla fascia potrebbe spingere lo juventino Frabotta a chiedere con ancora più insistenza l'interruzione del prestito.