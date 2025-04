Lecce: Fiorita stroncato da un infarto fulminante, martedì la camera ardente al Via del Mare

Il giorno prima delle esequie, in accordo con il Lecce, la famiglia ha deciso di consentire a chiunque voglia dare l’ultimo saluto a Graziano, figura già storica del club nonostante la giovane età, di usare spazi all’interno dello stadio, un ambiente che ha rappresentato una parte rilevante della sua vita, per allestire la camera ardente. Sarà aperta, dunque, allo stadio Via del Mare martedì 29 aprile dalle 10,30 alle 18,30 con ingresso dalla porta “Maratona”. Il varco è collocato fra la Curva Sud e il settore ospiti e sarà raggiungibile tramite un apposito percorso pedonale.