Simonelli: "Lega Serie A vicina al Lecce ma dobbiamo tutelare la regolarità del campionato"

Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha voluto chiarire la posizione della Lega Calcio in merito ad Atalanta-Lecce, giocata ieri sera nonostante il club salentino avesse chiesto un rinvio dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita. "(...) Come uomo esprimo la mia vicinanza e la mia partecipazione alla famiglia in primo luogo e a tutti a Lecce: la squadra, la dirigenza e la tifoseria. Come Presidente della Lega mi sento in dovere di spiegare le ragioni di una scelta che dall’editoriale (scritto il giorno prima dal direttore del quotidiano, ndr) appare come inopportuna. Una diversa data per spostare la partita Atalanta-Lecce, ricordo che peraltro occorre l’accordo di entrambi i Club, non avrebbe tutelato la regolarità di un campionato che vede alcune squadre lottare per la salvezza e altre per traguardi eccellenti come l’accesso alle diverse Coppe Europee" si legge nelle parole inviate a Tuttosport.