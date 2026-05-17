Lazio, Sarri: "Sono stato ascoltato zero e non sono contento, se i piani non collimano è inutile andare avanti"

"La situazione di quest'anno non mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e non sono contentissimo, magari non è contenta nemmeno la società. Finiamo il campionato e sentiamo se hanno qualcosa da dirmi". Parole dure quelle del tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la sconfitta nel derby. "Ho voglia di restare? Qui bisogna separare l'ambiente e la società. A livello ambientale avrei voglia, mi sento una parte integrante dell'ambiente. Poi a livello societario se i piani non collimano è inutile andare avanti - ha proseguito il tecnico biancoceleste - Io piani non ne ho ascoltati da nessuno, non so dare una risposta precisa. Ma bisogna distinguere l'ambiente dalla società". Poi, tornando sulla Coppa Italia persa contro l'Inter: "In questo momento, che non abbiamo qualità eccelsa, vincere qualcosa sarebbe stato importante. Erano mesi che sentivo dire della finale, che si è giocata contro l'Inter. Era più facile perdere che vincere perché i nerazzurri sono di un'altra dimensione in questo momento, bisogna fare un plauso ai ragazzi che ci sono arrivati".