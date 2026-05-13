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Lazio-Inter, le pagelle biancocelesti: disastro Marusic e Nuno Tavares, Noslin non si arrende

Le pagelle della Lazio nella finale di Coppa Italia 2025/26: quante scelte sbagliate da parte di Isaksen

di Enzo Palladini
13 Mag 2026 - 23:14
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LAZIO 
Motta 6 - Ha parecchio lavoro da fare e para il parabile. Non gli si possono dare grandi colpe. 
Marusic 5 - Il primo quarto d'ora potrebbe ricorrere spesso nei suoi incubi. Prima una distrazione che rischia di mettere Lautaro in condizione di concludere, poi l'autogol che porta l'Inter sull'1-0. Dal 27' st Lazzari 6 - Porta in campo più dinamismo rispetto a Marusic, con qualche idea interessante. 
Gila 6 - Fa il possibile per non lasciarsi travolgere dall'attacco interista, prendendosi anche un'ammonizione immeritata in chiusura di primo tempo. 
Romagnoli 6 - Una partita attenta, nonostante le continue minacce che arrivano dall'attacco avversario. 
Nuno Tavares 5 - Nel calcio si può sbagliare, sbagliano tutti. L'errore che commette regalando la palla a Dumfries sull'azione del 2-0 è di quelli che non si possono perdonare. 
Basic 5 - Con il suo passettino lento, fa molta fatica a rincorrere i centrocampisti dell'Inter che palleggiano con disinvoltura intorno a lui. Dal 33' st Pedro sv. 
Patric 5 - Compiti quasi esclusivamente difensivi per lo spagnolo, che prova ad arginare le ondate interiste, un incarico spesso ingrato. Dal 1' st Rovella 6 - Con il suo ingresso, la squadra guadagna in geometrie e gestisce meglio il pallone nella metà campo avversaria. 
Taylor 6 - Il più reattivo del centrocampo biancoceleste, prova a ribellarsi al possesso palla prolungato degli avversari con una generosità che gli fa onore. 
Isaksen 5 - Ci si aspettava qualche strappo che mettesse in apprensione la difesa avversaria, invece spesso dai suoi piedi arrivano scelte sbagliate. Dal 21' st Cancellieri 5 - Nel tentativo di strafare, commette un paio di errori che vanificano altrettante azioni interessanti
Noslin 6 - A modo suo, fa qualcosa per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Si muove, chiede il pallone, va a pressare. Ma è tutto complicato. Nel secondo tempo poi va a un passo dal gol e alla fine è tra i meno peggio. 
Zaccagni 6 - Si fa vedere spesso per le ripartenze alle quali riesce a dare una certe efficacia, ma si fa a anche sentire con la voce e con i gesti dai compagni, cercando di farli salire, non sempre ascoltato. Dal 27' st Dia 5 - Ha un'occasione importante quasi subito, ma la spreca e non riesce a riprendersi. 

Allenatore Sarri (in panchina Ianni) 5,5 - Sa di essere sfavorito, tenta di limitare gli avversari, ma viene castigato da errori individuali. 

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