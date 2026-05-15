Lazio, futuro Sarri in bilico: incontro con Lotito dopo il derby

Per continuare, Sarri pretenderà garanzie di mercato: "Bisognerà ripartire facendo una stagione di alto livello in campionato". Tradotto: il mister chiede giocatori già pronti e competitivi. Il presidente biancoceleste però ha più volte affermato che "il mercato lo fa la società". E se non si risolve questo cortocircuito, Sarri prenderà un'altra strada. Su di lui ci sono De Laurentiis che vorrebbe riportarlo al Napoli e Giuntoli, neo direttore sportivo dell'Atalanta, che l'allenatore ha sempre considerato l'alleato migliore per lavorare. Con la Lazio Sarri ha firmato due contratti: il primo non sapendo delle restrizioni sul mercato (poi revocate) cui il club sarebbe andato in contro era un biennale con opzione per il 2028. Una volta scoppiato il caso del mercato bloccato, l'ex Napoli e Juventus aveva siglato un nuovo accordo per un triennale secco. Invariato l'ingaggio: 2,5 milioni di euro. Per sostituirlo in caso di separazione, Lotito vorrebbe un allenatore giovane: i nomi caldi sono quelli di Palladini, Pisacane, Grosso e Gattuso.

