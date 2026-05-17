Roma, Mancini: "Stagione con tante cose, mai avrei pensato due gol nel derby"

17 Mag 2026 - 15:43

"Dentro una stagione ci sono tante cose, momenti belli e altri brutti. Fare due gol non me lo sarei mai aspettato e dopo la seconda rete non sapevo più che fare, poi sono andato ad abbracciare Lorenzo Pellegrini che ci teneva a giocare ma ha avuto un problemino e sono corso da lui". Così Gianluca Mancini a DAZN dopo la doppietta realizzata nel derby. Poi un pensiero sull'ultima gara in casa di El Shaarawy: "Stephan è un ragazzo d'oro, ho avuto la fortuna di giocarci insieme sei anni. Un professionista serio e ieri è stato tutto il giorno chiuso dentro di sè, oggi in campo si sarebbe meritato di fare gol. Ci mancherà, ma sappiamo tutti che il calcio è così, gli vorrò sempre un mondo di bene".

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