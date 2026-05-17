Discorso di Ryan Friedkin alla Roma prima del derby

La Roma vince il derby e avvicina la Champions League. In tribuna - questo pomeriggio - anche il vicepresidente giallorosso, Ryan Friedkin che prima della partita ha tenuto un discorso alla squadra. Ai giocatori ha espresso la sua soddisfazione per la stagione fin qui condotta, chiedendo poi massimo impegno nelle ultime due partite rimaste e in particolare per quella di oggi che sarebbe stata l'ultima in casa davanti ai tifosi. Un gesto, quello di Friedkin, molto apprezzato e caldeggiato da Gasperini che solamente ieri nella conferenza stampa si augurava un rapporto più diretto tra proprietà e squadra.