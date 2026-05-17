Discorso di Ryan Friedkin alla Roma prima del derby

17 Mag 2026 - 15:53

La Roma vince il derby e avvicina la Champions League. In tribuna - questo pomeriggio - anche il vicepresidente giallorosso, Ryan Friedkin che prima della partita ha tenuto un discorso alla squadra. Ai giocatori ha espresso la sua soddisfazione per la stagione fin qui condotta, chiedendo poi massimo impegno nelle ultime due partite rimaste e in particolare per quella di oggi che sarebbe stata l'ultima in casa davanti ai tifosi. Un gesto, quello di Friedkin, molto apprezzato e caldeggiato da Gasperini che solamente ieri nella conferenza stampa si augurava un rapporto più diretto tra proprietà e squadra.

Ultimi video

01:20
DICH GIAMPAOLO PRE UDINESE DICH

Giampaolo: "Dobbiamo solo vincere, non abbiamo margini di errore"

02:45
Milan, Jashari: "Dobbiamo essere orgogliosi di noi"

Milan, Jashari: "Dobbiamo essere orgogliosi di noi"

02:16
Cristante: "Champions? Ci abbiamo sempre creduto, ma non è ancora finita"

Cristante: "Champions? Ci abbiamo sempre creduto, ma non è ancora finita"

01:05
Brescianini: "Partita incredibile"

Brescianini: "Partita incredibile"

01:48
Locatelli: "Sono tristissimo, la contestazione è giusta"

Locatelli: "Sono tristissimo, la contestazione è giusta"

03:53
Spalletti: "Mi assumo tutte le responsabilità"

Spalletti: "Mi assumo tutte le responsabilità"

01:19
Genoa, Baldanzi: "Onorato l'impegno. Il futuro non dipende solo da me"

Genoa, Baldanzi: "Onorato l'impegno. Il futuro non dipende solo da me"

02:42
Genoa, De Rossi: "Partita seria? Bisogna andare oltre le amicizie"

Genoa, De Rossi: "Partita seria? Bisogna andare oltre le amicizie"

00:31
MCH JUVENTUS CONTESTAZIONE POST FIORENTINA 17/05 MCH

Juve, contestazione durissima: "Ci avete rotto i c…"

02:09
DICH PALLADINO PRE BOLOGNA DICH

Palladino: "A fine stagione ci sederemo e faremo le opportune valutazioni"

01:03
DICH ITALIANO PRE ATALANTA DICH

Italiano: "Se non per la classifica per l'orgoglio"

01:14
DICH GROSSO PRE LECCE DICH

Grosso avvisa la squadra: "C'è la responsabilità di fare ancora partite serie"

01:32
DICH GASPERINI PRE DERBY DICH

Gasperini: "Bello giocare in contemporanea, meno alle ore 12"

00:20
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini e la conferma di Dybala: "Quando c'è la volontà di tutti la soluzione si trova"

00:59
DICH CUESTA PRE COMO 16/5 DICH

Cuesta: "Como fortissimo, ma il Parma andrà lì per vincere"

01:20
DICH GIAMPAOLO PRE UDINESE DICH

Giampaolo: "Dobbiamo solo vincere, non abbiamo margini di errore"

I più visti di Calcio

Inter, la grande festa

Inter, la grande festa

MCH VITTORIA DARDERI PER SITO 13/5 MCH

Roma consacra Darderi: i punti chiave della vittoria su Jodar

Milan, tutti in ritiro

Milan, tutti in ritiro per la Champions

DICH ALLEGRI PRE GENOA DICH

Allegri: "A fine stagione la società farà le sue valutazioni"

DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini e la conferma di Dybala: "Quando c'è la volontà di tutti la soluzione si trova"

MCH EVENTO LEGO MCH

Un Mondiale di... Lego: dalla Coppa del Mondo a Messi e CR7

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:27
Juve, Locatelli: 'Spalletti? Le responsabilità sono nostre, io sono distrutto"
16:53
Juventus, Yildiz in lacrime in panchina: l'immagine è virale
Massimiliano Allegri
16:09
Milan, Allegri e la corsa a fine partita: "C'era grande pressione"
15:53
Discorso di Ryan Friedkin alla Roma prima del derby
15:43
Roma, Mancini: "Stagione con tante cose, mai avrei pensato due gol nel derby"