Lazio: Sarri al derby ci sarà, ma pensa a una protesta plateale

Parole forti e presa di posizione chiara, ma alla vigilia della partita sembra proprio che il tecnico ci abbia ripensato, sarà in panchina per rispetto della squadra e dei tifosi. A convincerlo, svela Il Corriere dello Sport, sono stati i suoi giocatori, che però sarebbero riusciti soltanto ad ammorbidirlo: Sarri non parlerà oggi in conferenza stampa e ci si aspettano altri possibili segnali di protesta plateale. Non è da escludere che scelga di non fare alcun tipo di dichiarazione neanche ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa post-partita.