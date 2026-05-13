Derby Roma-Lazio, la Curva Sud annuncia: "Se si gioca di lunedì resteremo fuori"
Duro comunicato del settore più caldo del tifo giallorosso sull'ipotesi di spostare il derby, i laziali da tempo disertano in protesta con Lotito: si va verso un derby senza tifo
Il derby Capitale tra Roma e Lazio rischia di passare alla storia per il silenzio sugli spalti (e con l’alto rischio di incidenti fuori dall’Olimpico) piuttosto che per lo spettacolo in campo. Dopo giorni di tira e molla sull'orario e la data del match (che non sono ancora ufficiali), la Curva Sud giallorossa ha infatti annunciato ufficialmente che non entrerà allo Stadio Olimpico in segno di protesta. Una decisione forte, comunicata attraverso una nota ufficiale dei gruppi organizzati, che hanno spiegato che l’iniziativa è un gesto di rispetto verso tutti coloro che hanno speso tempo e denaro a causa di una gestione ritenuta “assurda” della programmazione.
In questo scenario, una delle partite più iconiche del calcio italiano, decisiva per le ambizioni europee della Roma, rischia di perdere la sua anima: la passione e la coreografia dei suoi tifosi. Lo spettacolo, che spesso ha trovato sugli spalti la sua massima espressione, lascerà il posto a un’atmosfera surreale, dominata dalla tensione esterna e dal silenzio interno.
IL COMUNICATO
"A tutto c'è un limite e quel limite è stato superato. La Prefettura ha deciso? Noi pure. La dignità non vale nessuna partita di calcio e di nessuno faremo i burattini, per rispetto di tutti i tifosi della Roma che a seguito di queste assurde e inevitabili situazioni hanno speso inutilmente tempo e soldi. Se si dovesse giocare di lunedì i gruppi organizzati rimarranno fuori, fermo restando che sarà ben accetto chiunque vorrà unirsi all’iniziativa”.
AUMENTA L'ALLERTA INCIDENTI
Se gli ultrà giallorossi resteranno fuori dal settore, l'allerta incidenti aumenterebbe parecchio perché anche la Curva Nord laziale ha annunciato da tempo che diserterà la partita e si radunerà a Ponte Milvio in segno di protesta contro la presidenza Lotito. La Curva Sud, invece, resterà dalle parti dell’Obelisco del Foro Italico, ovvero a pochi metri dagli tifosi biancocelesti. Evidentemente in questo caso il rischio di contatti e scontri, con la partita alle 20.45, crescerebbe tantissimo.