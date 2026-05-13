Derby Roma-Lazio, la Curva Sud annuncia: "Se si gioca di lunedì resteremo fuori"

Il derby Capitale tra Roma e Lazio rischia di passare alla storia per il silenzio sugli spalti (e con l’alto rischio di incidenti fuori dall’Olimpico) piuttosto che per lo spettacolo in campo. Dopo giorni di tira e molla sull'orario e la data del match (che non sono ancora ufficiali), la Curva Sud giallorossa ha infatti annunciato ufficialmente che non entrerà allo Stadio Olimpico in segno di protesta. Una decisione forte, comunicata attraverso una nota ufficiale dei gruppi organizzati, che hanno spiegato che l’iniziativa è un gesto di rispetto verso tutti coloro che hanno speso tempo e denaro a causa di una gestione ritenuta “assurda” della programmazione.