Bologna, stop Dall'Ara: congelato il progetto di restyling

07 Feb 2026 - 13:11

L'ipotesi di ristrutturazione dello stadio Dall'Ara "resta in campo finché il Bologna vorrà portarla avanti, e le risorse del Comune non mancheranno", ma nell'immediato Palazzo d'Accursio potrebbe decidere di svincolare i 40 milioni già previsti per destinarli ad altre necessità della città. Lo ha spiegato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, intervenendo a margine di un incontro pubblico in città sul no al referendum sulla giustizia. Il sindaco così conferma le indiscrezioni che da giorni si rincorrono in città sullo stop al progetto di riqualificazione: rispetto a quando il progetto è stato concepito, alcuni anni fa, i costi sono lievitati, il Bologna non sarebbe più disponibili a sostenere le spese previste e il Comune ha così deciso di "congelare" i 40 milioni messi a disposizione. "Negli anni scorsi abbiamo ricevuto una proposta dal Bologna Fc, dichiarata di interesse pubblico dalla giunta - ha ricordato - In questo momento la società ci ha chiesto più tempo perché non è in grado di reperire le risorse private necessarie a completare l'investimento. Le risorse del Comune e quelle della società ci sono, ma l'aumento dei costi non è coperto". Per questo, ha aggiunto Lepore, "in questi giorni assumeremo una decisione per eventualmente svincolare i 40 milioni del Comune, che intanto utilizzeremo per la città, visto che ce n'è bisogno. Quando il Bologna sarà pronto ad aggiornare il progetto, reperiremo le risorse necessarie". Il sindaco ha escluso l'ipotesi di una vendita dell'impianto, definito "un patrimonio della città e dello Stato", a privati ma ha aperto alla possibilità che in futuro possano essere valutati progetti alternativi, come la realizzazione di uno stadio privato in un'altra area, a condizione che non comporti consumo di suolo agricolo e sia inserito in un progetto di riqualificazione urbana. In quel caso, ha osservato Lepore, si potrebbe immaginare anche una nuova funzione per il Dall'Ara, attraverso un concorso di idee, prendendo esempio da esperienze già realizzate in altre città europee.

