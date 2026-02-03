IL CASO

Lazio, Romagnoli è tornato ad allenarsi: cosa succede adesso

Saltato il trasferimento all'Al Sadd, il difensore anticipa il rientro dal congedo e torna in gruppo, domenica c'è la Juve

Gli ultimi giorni di mercato sono stati piuttosto burrascosi in casa Lazio per via del mancato trasferimento di Alessio Romagnoli in Qatar per giocare con l’Al Sadd di Roberto Mancini (triennale da sei milioni a stagione), saltato all'ultimo momento in un clima di tensione dovuto alla decisione del giocatore di non voler "rinunciare" alle ultime tre mensilità. La frattura con Lotito sembra insanabile, ma la permanenza del difensore impone alla Lazio e a Maurizio Sarri di rimettere al centro un giocatore che, fino a pochi giorni fa, sembrava destinato a partire. 

Romagnoli lo sa e da professionista si è rimesso subito a disposizione interrompendo in anticipo il congedo parentale di cui stava godendo dopo la nascita del figlio (con permesso valido fino a venerdì) e già ieri era al lavoro, come ha precisato il suo agente Enzo Raiola: "Oggi Alessio era a Formello, si allena tranquillamente e continua il suo percorso con la Lazio perché resta un giocatore biancoceleste. È un professionista e continuerà la stagione lì".

Domenica c'è la Juventus e oggi pomeriggio il numero 13 sarà in gruppo alla ripresa degli allenamenti. Sarri lo attende, la priorità del tecnico anche in vista del match di Torino sarà riportare Romagnoli al centro del progetto e trasformare la tensione in rendimento, poi a fine stagione si vedrà: "Rinnovo? Vista la situazione, si è chiusa la possibilità - ha detto Raiola - il contratto è in scadenza nel 2027, vedremo in estate che accadrà". 

Roberto Mancini resta interessato, a luglio ci sarebbe già un’intesa per passare all’Al Sadd.

