Lazio, Romagnoli è tornato ad allenarsi: cosa succede adesso

Romagnoli lo sa e da professionista si è rimesso subito a disposizione interrompendo in anticipo il congedo parentale di cui stava godendo dopo la nascita del figlio (con permesso valido fino a venerdì) e già ieri era al lavoro, come ha precisato il suo agente Enzo Raiola: "Oggi Alessio era a Formello, si allena tranquillamente e continua il suo percorso con la Lazio perché resta un giocatore biancoceleste. È un professionista e continuerà la stagione lì".