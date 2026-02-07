Nico Paz e Wesley tra le Future Stars di EA Sports FC 26

EA SPORTS FC 26 rafforza il proprio impegno sulla prossima generazione del calcio con l'arrivo del Team 2 di Future Stars, che aggiunge una nuova squadra di talenti emergenti Under 23. Basandosi sul roster iniziale delle Future Stars della scorsa settimana, il Team 2 porta alla ribalta ancora più giovani giocatori di spicco, offrendo ai fan nuovi modi per entrare in contatto con le star del domani su FC 26.

Disponibile oggi su EA SPORTS FC 26, il Team 2 di Future Stars introduce un nuovo roster di talenti emergenti nel calcio femminile e maschile, tra cui:
Eli Junior Kroupi, AFC Bournemouth 
Riccardo Calafiori, Arsenal 
Fermin López, FC Barcelona 
Dean Huijsen, Real Madrid 
Lennart Karl, FC Bayern Munich 
Can Uzun, Eintracht Frankfurt 
Tarciane, OL Lyonnes 
Aggie Beever-Jones, Chelsea
Nico Paz, Como
Jack McGlynn, Houston Dynamo FC
Riley Tiernan, Angel City 
Joe Gelhardt, Hull City 
Jaden Philogene, Ipswich Town 
Abdul Fatawu, Leicester City 
Carlos Baleba, Brighton & Hove Albion 
Robin Roefs, Sunderland 
Wilson Odobert, Tottenham Hotspur 
Olivia Smith, Arsenal 
Mamadou Sangaré, RC Lens
Luka Vušković, Hamburger SV
Loreen Bender, Bayer 04 Leverkusen 
Jorthy Mokio, Ajax 
Wesley França, Roma 
Manaka Matsukubo, North Carolina Courage 
Lilly Reale, Gotham FC 
Alberto Moleiro, Villarreal CF 
Andreia Jacinto, Real Sociedad 
Esmee Brugts, FC Barcelona 
António Silva, Benfica 
Ricardo Pepi, PSV

L'introduzione del Team 2 coincide con la Future Stars Youth Cup, che prevede Obiettivi di gioco e vittoria per ottenere ricompense sotto forma di Pacchetti e Evoluzioni. Completando il gruppo di Obiettivi della Youth Cup si sblocca l'Evoluzione del contratto Future Stars Academy, che consente di creare un secondo giocatore dell'Academy.

Durante la seconda settimana saranno disponibili inoltre nuove Sfide Creazione Rosa (SBC), che includono oggetti giocatore Future Stars in SBC a tema, SBC Icone ed Eroi, SBC Flashback e molto altro ancora.

A partire dal 19 febbraio, Future Stars farà il suo debutto su EA SPORTS FC Mobile, portando la prossima generazione di talenti del calcio maschile ai giocatori su mobile di tutto il mondo. Il Future Stars Team 1 sarà disponibile dal 19, seguirà il Future Stars Team 2 a partire dal 26.

