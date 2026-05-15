Il caso di Lamine Yamal con la bandiera della Palestina: interviene Israele
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Hanno fatto rumore sul web le foto di Lamine Yamal che ha festeggiato lo scudetto del Barcellona sventolando la bandiera della Palestina durante il tour del bus scoperto blaugrana per le vie della città. Hansi Flick ha criticato il gesto: "Sono cose che di solito non mi piacciono ma gli ho detto che è una sua scelta, ha 18 anni".
È intervenuto anche Israel Kats, ministro della Difesa israeliana: "Yamal ha scelto di incitare contro Israele e di fomentare un’organizzazione che ha massacrato, violentato, bruciato e ucciso bambini, donne e anziani ebrei il 7 ottobre. Chi sostiene messaggi del genere dovrebbe chiedersi: è questo, ai suoi occhi, umanitario? È questa moralità? In quanto Ministro della Difesa dello Stato di Israele, non tacerò di fronte all’incitamento contro Israele e contro gli ebrei. Mi aspetto da un club grande e rispettato come il Barcellona che prenda le distanze da queste cose e che chiarisca in modo netto e chiaro che non c’è posto per l’incitamento e il sostegno al terrorismo" il post su X.