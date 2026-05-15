Il caso di Lamine Yamal con la bandiera della Palestina: interviene Israele

15 Mag 2026 - 10:54
© X

© X

Hanno fatto rumore sul web le foto di Lamine Yamal che ha festeggiato lo scudetto del Barcellona sventolando la bandiera della Palestina durante il tour del bus scoperto blaugrana per le vie della città. Hansi Flick ha criticato il gesto: "Sono cose che di solito non mi piacciono ma gli ho detto che è una sua scelta, ha 18 anni".

È intervenuto anche Israel Kats, ministro della Difesa israeliana: "Yamal ha scelto di incitare contro Israele e di fomentare un’organizzazione che ha massacrato, violentato, bruciato e ucciso bambini, donne e anziani ebrei il 7 ottobre. Chi sostiene messaggi del genere dovrebbe chiedersi: è questo, ai suoi occhi, umanitario? È questa moralità? In quanto Ministro della Difesa dello Stato di Israele, non tacerò di fronte all’incitamento contro Israele e contro gli ebrei. Mi aspetto da un club grande e rispettato come il Barcellona che prenda le distanze da queste cose e che chiarisca in modo netto e chiaro che non c’è posto per l’incitamento e il sostegno al terrorismo" il post su X.

Ultimi video

00:56
Sarri contro la Lega

Sarri contro la Lega

02:05
Milan, parla Cardinale

Milan, parla Cardinale

02:18
Champions, che volata

Champions, che volata

03:27
Serie A, in campo alle 12

Serie A, in campo alle 12

00:58
L'Inter si prepara alla grande festa: le tappe di avvicinamento

L'Inter si prepara alla grande festa: le tappe di avvicinamento

00:51
Caos calendari: tutte le ultimissime

Caos calendari: tutte le ultimissime

02:05
Chivu come Mourinho? La risposta di Trevisani

Chivu come Mourinho? La risposta di Trevisani

01:15
La finale dell'arbitro

La finale dell'arbitro

00:32
Chivu, 10 in pagella

Chivu, 10 in pagella

02:14
Inter, stagione da sogno

Inter, stagione da sogno

01:50
La firma di Lautaro

La firma di Lautaro

01:45
Dybala verso l'addio

Dybala verso l'addio

01:41
Yildiz sposa la Juventus

Yildiz sposa la Juventus

01:29
Napoli, il ritorno del capitano

Napoli, il ritorno del capitano

01:44
Allegri-Ibra, è scontro

Allegri-Ibra, è scontro

00:56
Sarri contro la Lega

Sarri contro la Lega

I più visti di Calcio

Spalletti, parole e idee

Spalletti, parole e idee

MCH VITTORIA DARDERI PER SITO 13/5 MCH

Roma consacra Darderi: i punti chiave della vittoria su Jodar

Milan, settimana decisiva

Milan, settimana decisiva

SRV RULLO AGGIORNAMENTO LOTTA CHAMPIONS - POST NAPOLI 11/5 (MUSICATO) OK

Napoli, buio al Maradona: lotta Champions sempre più aperta

ITW TOTTI DICH

Totti:""Champions, Roma, Gasp e Ranieri in nazionale: vi dico tutto"

MCH CHIVU UMILE ESULTA A DISTANZA POST LAZIO 14/05 MCH

L'umiltà di Chivu: resta in disparte durante i festeggiamenti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:31
Serie A: Maresca arbitra il derby Roma-Lazio, Juve-Fiorentina a Massa
12:16
Championship, possibile rinvio della finale playoff per caso "Spygate" che coinvolge il Southampton e Middlesbrough
11:57
Mondiali 2026, Roger Martinez attacca il ct della Colombia: "Non capisci niente"
11:14
Caccia alla Fa Cup, ostacolo Chelsea per il City
11:10
Deschamps ct dell'Italia? Il francese apre: "Tutti sanno che sono disponibile"