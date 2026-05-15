Il caso di Lamine Yamal con la bandiera della Palestina: interviene Israele

È intervenuto anche Israel Kats, ministro della Difesa israeliana: "Yamal ha scelto di incitare contro Israele e di fomentare un’organizzazione che ha massacrato, violentato, bruciato e ucciso bambini, donne e anziani ebrei il 7 ottobre. Chi sostiene messaggi del genere dovrebbe chiedersi: è questo, ai suoi occhi, umanitario? È questa moralità? In quanto Ministro della Difesa dello Stato di Israele, non tacerò di fronte all’incitamento contro Israele e contro gli ebrei. Mi aspetto da un club grande e rispettato come il Barcellona che prenda le distanze da queste cose e che chiarisca in modo netto e chiaro che non c’è posto per l’incitamento e il sostegno al terrorismo" il post su X.