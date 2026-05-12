Lazio per l'impresa, Inter per il trionfo-bis: Sarri contro Chivu prepara il colpo di scena

C’è però un filo rosso che attraversa la stagione della Lazio, quello che rappresenta la capacità di sopportare e trovare energie dove sembra che non ce ne siano più. Ci sono stati momenti di estrema sofferenza anche numerica, eppure la Lazio è lì a giocarsi un posto in Europa per la prossima stagione. Emblematica la maniera in cui si è conquistata l’accesso a questa finale, con i miracoli del portiere Motta nella serie dei rigori contro l’Atalanta. In quell’atto di eroismo c’è un po’ la sintesi di tutta la stagione della Lazio, che dopo avere fatto scena muta per motivi regolamentari nel mercato della scorsa estate, ha visto partire a gennaio anche i due giocatori più appetibili, Castellanos e Guendouzi. Tra un mugugno e l’altro, Sarri è andato avanti, si è inventato Maldini centravanti e Patric regista, ha rivitalizzato Basic, ha plasmato Taylor in base alle sue esigenze, si è tenuto volentieri Romagnoli che sembrava già in fase di decollo, ha assistito con piacere ai progressi straordinari di Gila.