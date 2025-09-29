Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
lazio
HomeMercatoVideoFotoRosa
QUI LAZIO

Lazio, Sarri: "Con questa determinazione possiamo usare qualsiasi modulo. Derby? Ho avuto una settimana difficile"

Il tecnico biancoceleste dopo il netto 3-0 sul Genoa: "Con la Roma perso in maniera discutibile, la classifica andava risollevata subito"

29 Set 2025 - 23:17
© IPA

© IPA

Maurizio Sarri ha commentato così, ai microfoni di Sky, il rotondo successo della sua Lazio contro il Genoa: "Se giochiamo con questa determinazione, possiamo adottare qualsiasi modulo - le parole del tecnico in merito al passaggio al 4-2-3-1 -. Non è quella la variabile decisiva. Fa piacere che, in una settimana piena di difficoltà, sia arrivata una prestazione del genere. La vittoria è meritata, anche se forse il risultato è un po' troppo largo".

Inevitabile tornare sul ko nel derby e sui problemi di rosa legati al blocco del mercato: "Io avrei accettato di venire qui in altre condizioni, ma la scelta era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro di fronte a una difficoltà, soprattutto nei confronti dei tifosi. Abbiamo perso un derby in maniera discutibile e la nostra classifica andava risollevata subito. Gestire la sconfitta nella stracittadina? Non dipende dal ruolo che ricopri nel club, ma dal rapporto che hai con i tifosi. Per me è stata dura: ho passato una settimana difficile".

Infine una battuta sul reintegrato Basic: "Con Basic ho parlato il 31 agosto: sapeva che sarebbe rimasto temporaneamente fuori lista. La sua risposta in campo è stata molto seria".

sarri
lazio

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
SRV RULLO NAPOLI, CONTE SCELTE SBAGLIATE 29/09 SRV

Napoli, il primo stop porta anche le prime polemiche

03:08
Parma-Torino 2-1: gli highlights

Parma-Torino 2-1: gli highlights

03:04
Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

03:07
SRV RULLO JUVENTUS "ATTACCO" AI RICORDI VERSO VILLARREAL (MUSICATO) 29/9

La Juventus verso il Villarreal: per Vlahovic il ricordo di una notte magica

01:53
SRV RULLO VIGILIA ATALANTA-BRUGES 29/9 OK

Verso Atalanta-Bruges, le scelte e le parole di Juric

00:23
DICH JURIC SU EDERSON E LOOKMAN PER SITO 29/9 DICH

Juric lancia Ederson e Lookman: "Non sono ancora al massimo, ma sono pronti"

00:46
DICH CARNESECCHI SU JURIC PER SITO 29/9 DICH

Carnesecchi esalta Juric: "Felici con lui e i suoi nuovi metodi"

00:14
DICH JURIC SU BRUGES PER SITO 29/9 DICH

Juric: "Con il Bruges vogliamo la nostra rivincita"

00:18
DICH CARNESECCHI SU SUO STATO DI FORMA PER SITO 29/9 DICH

Carnesecchi: "Io in forma? Merito del grande ritiro che abbiamo fatto"

02:11
SRV RULLO VIGILIA INTER-SLAVIA PRAGA 29/9 SRV

L'Inter torna in Champions, Chivu: "Voglio una squadra dominante"

01:10
DICH MELLI 29/9 DICH

Melli: "Il Parma con cuesta ha fatto una scommessa importante"

04:03
DICH BENARRIVO 29/9 DICH

Benarrivo: "Nessuna 'provinciale' ha fatto come noi"

01:53
DICH DINO BAGGIO 29/9 DICH

Dino Baggio: "Con i vecchi compagni ci vediamo spesso"

03:16
DICH OSIO 29/9 DICH

Osio: "È"un campionato che ci farà divertire fino alla fine"

01:52
SRV ROMA CAPOCCIA E CAPOLISTA (MUSICATO) 29/9 SRV

Roma "Capoccia" e capolista: la mano di Gasperini si vede da subito

01:50
SRV RULLO NAPOLI, CONTE SCELTE SBAGLIATE 29/09 SRV

Napoli, il primo stop porta anche le prime polemiche

I più visti di Lazio

Sarri mastica amaro: "Derby perso per un erroraccio, non meritavamo di perdere"

Alla Juve basta Bremer, Lazio battuta 1-0: ora l'Inter in semifinale

Il Bologna si ferma al palo, la Lazio frena: niente 2° posto per Sarri

Zaccagni-Felipe Anderson, Lazio da Champions: Sarri batte la Dea e l'aggancia

Atalanta, colpo Champions: Zappacosta e Hojlund stendono la Lazio

Gol e record, Immobile incorona il suo erede: "Ti auguro una grande carriera"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:32
Lazio, Cancellieri: "Sapevamo di dover cambiare qualcosa"
23:29
Monza, ecco il nuovo cda: Lauren Crampsie presidente, Baldissoni amministratore delegato
23:26
Figc, firmato protocollo d'intesa con Federazione Ordini Biologi
23:21
Lazio, Zaccagni: "Risposto da squadra dopo la rabbia per il derby"
22:20
Pisa, il presidente Corrado: "Amarezza per episodi arbitrali, ma non alziamo i toni"