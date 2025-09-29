Lazio, Sarri: "Con questa determinazione possiamo usare qualsiasi modulo. Derby? Ho avuto una settimana difficile"

Il tecnico biancoceleste dopo il netto 3-0 sul Genoa: "Con la Roma perso in maniera discutibile, la classifica andava risollevata subito"
© IPA
Maurizio Sarri ha commentato così, ai microfoni di Sky, il rotondo successo della sua Lazio contro il Genoa: "Se giochiamo con questa determinazione, possiamo adottare qualsiasi modulo - le parole del tecnico in merito al passaggio al 4-2-3-1 -. Non è quella la variabile decisiva. Fa piacere che, in una settimana piena di difficoltà, sia arrivata una prestazione del genere. La vittoria è meritata, anche se forse il risultato è un po' troppo largo".
Inevitabile tornare sul ko nel derby e sui problemi di rosa legati al blocco del mercato: "Io avrei accettato di venire qui in altre condizioni, ma la scelta era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro di fronte a una difficoltà, soprattutto nei confronti dei tifosi. Abbiamo perso un derby in maniera discutibile e la nostra classifica andava risollevata subito. Gestire la sconfitta nella stracittadina? Non dipende dal ruolo che ricopri nel club, ma dal rapporto che hai con i tifosi. Per me è stata dura: ho passato una settimana difficile".
Infine una battuta sul reintegrato Basic: "Con Basic ho parlato il 31 agosto: sapeva che sarebbe rimasto temporaneamente fuori lista. La sua risposta in campo è stata molto seria".
Commenti (0)