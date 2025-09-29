Lazio, Sarri: "Con questa determinazione possiamo usare qualsiasi modulo. Derby? Ho avuto una settimana difficile"

Inevitabile tornare sul ko nel derby e sui problemi di rosa legati al blocco del mercato: "Io avrei accettato di venire qui in altre condizioni, ma la scelta era stata fatta e mi sembrava un tradimento tirarmi indietro di fronte a una difficoltà, soprattutto nei confronti dei tifosi. Abbiamo perso un derby in maniera discutibile e la nostra classifica andava risollevata subito. Gestire la sconfitta nella stracittadina? Non dipende dal ruolo che ricopri nel club, ma dal rapporto che hai con i tifosi. Per me è stata dura: ho passato una settimana difficile".