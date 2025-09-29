Serie A, Genoa-Lazio 0-3: Sarri ritrova il sorriso e i tre punti

© IPA
© IPA
In gol tutto il tridente biancoceleste: prima Cancellieri, poi Castellanos e infine Zaccagnidi Daniele Pezzini
© IPA
© IPA
La Lazio supera 3-0 il Genoa a Marassi nell’ultimo posticipo della quinta giornata di Serie A e ritrova il successo dopo due ko consecutivi, tra cui quello nel derby. I ragazzi di Sarri banchettano nelle voragini difensive lasciate da quelli di Vieira, la sbloccano dopo una manciata di minuti con un gran sinistro di Cancellieri e raddoppiano alla mezzora con Castellanos. A inizio ripresa, subito dopo un rigore concesso e poi revocato ai liguri, ci pensa Zaccagni a calare il tris e chiudere ogni discorso. I biancocelesti risalgono timidamente la classifica, i rossoblù restano in piena zona retrocessione.
LA PARTITA
La Lazio parte col piede sull’acceleratore e dopo appena 4’ è già avanti: Cancellieri apre e chiude un’azione in velocità con un gran sinistro a giro che vale lo 0-1. Perfetto anche l’assist in profondità di Castellanos. I ritmi del match sono piuttosto elevati (così come la tensione tra i giocatori) e la Lazio ci sguazza, trovando spesso ampi spazi per lanciarsi in campo aperto. Al quarto d’ora Leali è costretto a uscire quasi sulla sua trequarti per respingere un altro doppio tentativo della coppia Cancellieri-Castellanos. Il primo squillo per i padroni di casa porta la firma di Vitinha al 20’, con un bel destro da fuori che termina alto di poco. I biancocelesti rischiano tanto anche al 24’ su un pallone perso malamente da Cataldi: il cross di Vitinha arriva a Colombo coi tempi giusti, ma l’attaccante si coordina male e spara alto. La squadra di Sarri non si scompone e allo scoccare della mezzora raddoppia: Vitinha si fa soffiare il pallone e i capitolini partono ancora con grandi spazi, Marusic (infortunato nell’occasione) pesca in area Castellanos che colpisce di prima intenzione e fa 0-2. Nel finale di frazione il Genoa va tre volte vicino ad accorciare le distanze con Ellertsson, Colombo e Malinvoskyi, ma Provedel è eccezionale in tutte e tre le occasioni e i suoi vanno al riposo col doppio vantaggio.
A inizio ripresa il Genoa tenta l’arrembaggio immediato e al 57’ guadagna un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Romagnoli. Ayroldi viene però richiamato al monitor dal Var e decide di revocarlo perché, dalla dinamica dell’azione, lo giudica non punibile. Neanche il tempo di riprovarci che la Lazio, cinicamente, cala il tris: il palo interno colpito da Cancellieri sulla punizione di Pellegrini innesca una maldestra carambola tra Vasquez e Frendrup, dalla quale sbuca Zaccagni e fa 0-3. Vieira, dalla tribuna, ordina quattro cambi contemporaneamente, ma la squadra è totalmente in bambola e al 72’ deve ringraziare Cancellieri, che si divora il poker da posizione estremamente invitante dopo l’ennesimo pallone perso malamente in uscita dagli avversari. Nel finale la squadra di Vieira cerca di rendere meno pesante il passivo riversandosi nella metà campo avversaria, ma Provedel e tutta la linea difensiva biancoceleste non commettono sbavature portando a casa il bottino pieno.
LE PAGELLE
Vitinha 5,5 - La carica agonistica e la voglia di fare sono evidenti, ma spesso lo portano a strafare, innervosirsi e perdere palloni sanguinosi come quello da cui nasce lo 0-2.
Colombo 5 - Nonostante i suoi tengano molto la palla di palloni giocabili non gliene arrivano. Lui fa anche poco per andarseli a cercare.
Malinovskyi 5 - Tante imprecisioni e scarsa presenza offensiva. Il gol dello 0-3 nasce da un sua ingenuità sulla trequarti difensiva (pallone perso più fallaccio su Dia).
Cancellieri 7,5 - Quando ha campo davanti per affondare sa diventare letale. Splendido il gol che sblocca la partita, mette lo zampino anche su quello di Zaccagni. In mezzo una gran quantità di falli subiti.
Castellanos 7,5 - Si esalta negli ampi spazi lasciati dalla retroguardia rossoblù: prima il meraviglioso assist per Cancellieri, poi il gol del raddoppio al termine di un bello scambio con Marusic.
Provedel 7 - Nel momento migliore del Genoa, negli ultimi minuti del primo tempo, alza la saracinesca con tre interventi decisivi in sequenza. Attento anche nel finale sugli ultimi sussulti dei padroni di casa.
IL TABELLINO
Genoa-Lazio 0-3
Genoa (4-2-3-1): Leali 6; Norton-Cuffy 5,5, Ostigard 5, Vasquez 5, Martin 5 (39' st Venturino sv); Masini 5 (24' st Stanciu 5,5), Frendrup 5; Ellertsson 5,5, Malinovskyi 5 (24' st Ekhator 5,5), Vitinha 5,5 (24' st Carboni 5,5); Colombo 5 (24' st Ekuban 6).
Allenatore: Vieira (in panchina Wilson) 4,5
Lazio (4-2-3-1): Provedel 7; Marusic 6,5 (32' Hysaj 6), Gila 6,5 (39' st Patric sv), Romagnoli 6,5, Pellegrini 6,5 (24' st Tavares 6); Basic 6,5 (39' st Pedro sv), Cataldi 6,5; Cancellieri 7,5, Dia 6,5, Zaccagni 7; Castellanos 7,5 (39' st Provstgaard sv).
Allenatore: Sarri 7
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 4' Cancellieri (L), 30' Castellanos (L), 18' st Zaccagni (L)
Ammoniti: Vasquez (G), Norton-Cuffy (G), Cataldi (L), Masini (G), Malinovksyi (G), Ostigard (G)
Espulsi:
Commenti (0)