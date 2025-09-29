Serie A, Genoa-Lazio 0-3: Sarri ritrova il sorriso e i tre punti

La Lazio parte col piede sull’acceleratore e dopo appena 4’ è già avanti: Cancellieri apre e chiude un’azione in velocità con un gran sinistro a giro che vale lo 0-1. Perfetto anche l’assist in profondità di Castellanos. I ritmi del match sono piuttosto elevati (così come la tensione tra i giocatori) e la Lazio ci sguazza, trovando spesso ampi spazi per lanciarsi in campo aperto. Al quarto d’ora Leali è costretto a uscire quasi sulla sua trequarti per respingere un altro doppio tentativo della coppia Cancellieri-Castellanos. Il primo squillo per i padroni di casa porta la firma di Vitinha al 20’, con un bel destro da fuori che termina alto di poco. I biancocelesti rischiano tanto anche al 24’ su un pallone perso malamente da Cataldi: il cross di Vitinha arriva a Colombo coi tempi giusti, ma l’attaccante si coordina male e spara alto. La squadra di Sarri non si scompone e allo scoccare della mezzora raddoppia: Vitinha si fa soffiare il pallone e i capitolini partono ancora con grandi spazi, Marusic (infortunato nell’occasione) pesca in area Castellanos che colpisce di prima intenzione e fa 0-2. Nel finale di frazione il Genoa va tre volte vicino ad accorciare le distanze con Ellertsson, Colombo e Malinvoskyi, ma Provedel è eccezionale in tutte e tre le occasioni e i suoi vanno al riposo col doppio vantaggio.