Lazio, minacce di morte e false notizie per far cedere il club a Lotito: cinque persone indagate

Lotito, che ha recentemente ribadito come il club non sia in vendita, ha denunciato diversi episodi tra cui uno striscione esposto l'11 giugno da un appartamento in piazza del Parlamento, di fronte alla Camera dei Deputati, con su scritto 'Lotito libera la Lazio' e un altro con la stessa frase sventolato da un aereo che ha sorvolato la scorsa estate il centro sportivo di Formello. C'è stata anche una telefonata ricevuta il 17 luglio durante la quale un uomo, "esprimendosi con accento romano, lo minacciava specificando che l'avrebbe ucciso se non fosse andato via e avesse lasciato la S.S. Lazio". Il 20 settembre, inoltre, una guardia giurata di vigilanza avrebbe notato sotto l'abitazione di Lotito un uomo che attaccava "alcuni adesivi dal contenuto oltraggioso".