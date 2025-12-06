Lazio, Marusic: "Con il Bologna per avvicinarci all'Europa"

"La vittoria contro il Milan ha regalato entusiasmo a tutta la squadra. Ora c'è il Bologna: abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita ma è fondamentale, vogliamo un grande risultato per scalare posizioni in classifica e avvicinarci ai posti che valgono un posto in Europa". Così Adam Marusic, difensore della Lazio, ai canali ufficiali del club biancoceleste presenta la sfida al Bologna. "Sarà una gara difficile, il Bologna gioca molto bene da tre anni. É una squadra che non va sottovalutata perché ha tanti calciatori forti e di qualita. Noi però giochiamo davanti ai nostri tifosi, dovremo dare tutto per vincere", prosegue il montenegrino.