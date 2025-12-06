Logo SportMediaset

Calcio

Lazio, Marusic: "Con il Bologna per avvicinarci all'Europa"

06 Dic 2025 - 13:36

"La vittoria contro il Milan ha regalato entusiasmo a tutta la squadra. Ora c'è il Bologna: abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita ma è fondamentale, vogliamo un grande risultato per scalare posizioni in classifica e avvicinarci ai posti che valgono un posto in Europa". Così Adam Marusic, difensore della Lazio, ai canali ufficiali del club biancoceleste presenta la sfida al Bologna. "Sarà una gara difficile, il Bologna gioca molto bene da tre anni. É una squadra che non va sottovalutata perché ha tanti calciatori forti e di qualita. Noi però giochiamo davanti ai nostri tifosi, dovremo dare tutto per vincere", prosegue il montenegrino.

La sfida sarà anche l'occasione per riabbracciare Immobile, grande ex della sfida, con Marusic che ammette: "Lo rivedrò con grande piacere. Abbiamo passato degli anni bellissimi qui alla Lazio, giocando tante partite insieme. Ciro è una persona d'oro e un attaccante straordinario, anche per lui sará un'emozione particolare tornare all'Olimpico da avversario. Milinkovic-Savic? Sergej è venuto in Italia con la sua famiglia qualche giorno prima della partita contro il Milan, ci siamo ovviamente salutati. Mi ha emozionato vederlo insieme a Radu tra i tifosi, non è un caso quando dico che la Lazio ti entra nel cuore. Solamente qui puoi possono accadere eventi del genere. Anche io rimarrò un tifoso biancoceleste per sempre. Sono orgoglioso di aver giocato così tante partite in Serie A e spero di poterne vivere ancora molte con questa maglia", conclude.

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:10
Primavera, il derby tra Juventus e Torino finisce in parità
13:36
Lazio, Marusic: "Con il Bologna per avvicinarci all'Europa"
12:00
Napoli, Buongiorno: "Con la Juve è una gara speciale, in famiglia tutti del Toro..."
11:01
Brasile, Ancelotti: "Girone duro, serve battere subito Marocco'"
09:27
Napoli-Juve, Fonseca: "Faccio il tifo per Conte e Spalletti"