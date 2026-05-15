Napoli, tra Conte e De Laurentiis sarà dentro o fuori: il tecnico dovrà accettare due paletti

Ma attenzione ecco l'indiscrezione che abbiamo raccolto: detto che Conte ha ancora un anno di contratto e che il presidente De Laurentiis non ha intenzione di separarsi dall'allenatore che gli ha consegnato scudetto e Supercoppa Italiana, il numero uno del club metterà sul tavolo anche il tema mercato, chiedendo all'allenatore di riflettere sul suo ruolo a tutto tondo. Tradotto: un pò meno allenatore manager e un pò più allenatore, valorizzando i giovani come fatto con Vergara e Alisson Santos.