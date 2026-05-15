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Napoli, tra Conte e De Laurentiis sarà dentro o fuori: il tecnico dovrà accettare due paletti

Settimana prossima vertice tra allenatore e presidente, che gli chiederà anche di fare meno il manager e più l'allenatore: gli scenari

di Carlo Landoni
15 Mag 2026 - 14:46
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Il rapporto personale fra le parti è solido, la stima tra il presidente Aurelio De Laurentis e Antonio Conte resta profonda, ma il vertice della prossima settimana, da dentro o fuori, sarà una sorta di redde rationem in cui il numero uno del club esporrà il suo nuovo piano di dimensionamento della società, come vi abbiamo raccontato nelle settimane precedenti. Tradotto: ringiovanimento della rosa, il Napoli ha l'età media 28 anni più vecchia della Serie A, e riduzione del monte ingaggi, attualmente di 110 milioni, il terzo più alto del campionato.

Cosa chiederà De Laurentiis a Conte?

 Ma attenzione ecco l'indiscrezione che abbiamo raccolto: detto che Conte ha ancora un anno di contratto e che il presidente De Laurentiis non ha intenzione di separarsi dall'allenatore che gli ha consegnato scudetto e Supercoppa Italiana, il numero uno del club metterà sul tavolo anche il tema mercato, chiedendo all'allenatore di riflettere sul suo ruolo a tutto tondo. Tradotto: un pò meno allenatore manager e un pò più allenatore, valorizzando i giovani come fatto con Vergara e Alisson Santos.

I tre giocatori nel mirino

 Del resto gli argomenti non mancano e riguardano soprattutto tre dei sette acquisti della scorsa estate, sui nove complessivi (De Bruyne e Marianucci erano stati scelti dal club, indicati e approvati dal tecnico): Beukema pagato 31 milioni, Lang 25 milioni e Lucca 35 milioni. Il difensore in stagione è finito in panchina 21 volte su 46 partite. L'esterno d'attacco ha cominciato come riserva 23 volte su 31 gare prima di essere ceduto nel mercato invernale al Galatasaray. La punta è stata in panchina 23 volte su 28 prima di essere girato, sempre nel mercato invernale, al Nottingham Forest. 

Conte via dal Napoli dove andrebbe?

 Un argomento di discussione su cui Conte dovrà riflettere. Anche considerando che al momento non sembra attratto dalla Nazionale, mentre tra le panchine vacanti dei top club europei quella del Real Madrid appare destinata a Mourinho, quella del Manchester City (se Guardiola lascia) a Maresca e quella del Chelsea a Xabi Alonso.

I giornali sportivi: venerdì 15 maggio 2026

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