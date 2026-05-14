A parte Inter, Juve, Roma e poche altre, sono tante le panchine in bilico

Maggio è il mese in cui si decide il futuro. Soprattutto quello delle panchine. C'è chi ha la certezza di restare, come Chivu, Gasperini e Spalletti, con il primo fresco di doblete e gli altri due che proseguiranno alla guida di Roma e Juve a prescindere da come finirà la stagione e chi, a meno di richieste più lusinghiere, occuperà lo stesso posto di ora: Fabregas, Runjaic, Cuesta, De Rossi e Pisacane. Tutto da valutare, invece, il futuro delle retrocesse e di chi rischia di aggiungersi alla lista (Cremonese e Lecce). Due big sono in attesa. Il Napoli attende il confronto tra De Laurentiis e Conte. Questo è quanto riporta il Mattino: "l'allenatore vuole andare avanti lo stesso, rispettare il contratto in scadenza il 30 giugno 2027, magari ipotizzando persino un prolungamento. Poi, ascolterà il presidente. Se dovesse avere delle perplessità, ne prenderà atto. E viceversa. Di sicuro Conte non vuole dimettersi o rescindere e De Laurentiis non pensa affatto a un licenziamento. Dunque, va trovata un’intesa. E in ogni caso, tutto è rinviato a dopo la gara con il Pisa, l’ultima in classifica". L'unica certezza sembra essere quella che parla di un piano b in caso di addio del tecnico leccese: De Laurentiis sta seriamente pensando al clamoroso ritorno di Sarri.