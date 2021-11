Lazio: per Immobile lesione di basso grado al polpaccio sinistro, niente Juve

E' meno grave del previsto l'infortunio di Ciro Immobile, che in giornata si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di basso grado al polpaccio sinistro. L'attaccante della Lazio, che mercoledì si sottoporrà ad altri esami, dovrebbe restare fuori due settimane e tornare a disposizione per la sfida del 28/11 contro il Napoli. Praticamente certo il suo forfait con la Juve sabato e con la Lokomotiv Mosca in Europa League.

Getty Images