Lazio, Luis Alberto verso il rientro: attesa per il confronto con Tare

LAZIO

Sarri aspetta lo spagnolo in ritiro mercoledì, parlerà col ds poi farà le visite

La stagione della Lazio è iniziata con il giallo Luis Alberto. Lo spagnolo per prima cosa ha disertato le visite mediche, poi non è partito per il ritiro con il resto del gruppo alla volta di Auronzo di Cadore e i motivi non sono ancora chiari. Si è parlato della volontà di essere ceduto, di qualche giorno di ferie da recuperare, poi è circolata la voce che fosse in Spagna per un ciclo fisioterapico legato a problemi imprecisati e infine che avesse dato forfait per essere presente nel giorno del compleanno della moglie. Qual è la verità? A svelarla sarà proprio il giocatore, che secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, si ricongiungerà alla Lazio nella giornata di mercoledì: prima il colloquio con Tare, poi la partenza per Auronzo. Getty Images

“Dovrà convincerci, se lo farà sarà tutto risolto altrimenti dovrà chiedere scusa a me ed alla squadra". Sarri è stato cristallino, Luis Alberto, che è stato multato dal club ma non è fuori rosa, dovrà chiarire la propria posizione nell’atteso confronto col ds Tare. Chiederà scusa o chiederà la cessione? Forte del rinnovo firmato lo scorso settembre fino al 2025, Lotito ha il coltello dalla parte del manico e alla Lazio per il momento non è arrivata alcuna offerta. Resta sempre la pista della forzatura per arrivare ad una cessione, con Juve e Milan pronte a inserire rispettivamente Bernardeschi e Romagnoli nell'affare per abbassare le richieste biancocelesti, ma il numero uno biancoceleste valuta lo spagnolo almeno 60 milioni. Insomma, lasciare la Lazio è complicato: mercoledì il ritorno e poi la verità.

Vedi anche lazio Lazio, Luis Alberto fuori dai convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore