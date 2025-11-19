Lazio, il nuovo falconiere è già un caso: vecchi post contro la società e pro Mussolini

CHI È GIACOMO GARRUTO

Direttore e responsabile del ParcoNatura La Selvotta di Formello, Giacomo Garruto, sposato e padre di due bambini, vanta oltre 20 anni di esperienza nella falconeria. Garruto è specializzato nella cura di aquile e falconi, nell’addestramento etico-naturalistico e nelle attività di divulgazione ambientale. Un curriculum di tutto rispetto che lo ha reso una delle figure più qualificate a livello nazionale in merito alla conservazione della fauna selvatica e dell’educazione ambientale.