Lazio, il nuovo falconiere è già un caso: vecchi post contro la società e pro Mussolini

Giacomo Garruto in un post del 2018: "Quanto manchi all'Italia Benito mio…"di Redazione
L'aquila non è ancora tornata a volare allo stadio Olimpico dopo la rottura con Juan Bernabé, ma il nuovo falconiere della Lazio è già finito nella bufera. Sui social sono stati ripescati vecchi post di Giacomo Garruto, in alcuni dei quali si esprimeva volgarmente nei confronti della società, confessando anche il suo amore per il Milan, e in un altro del 2018 mostrava nostalgia per Mussolini ("Quanto manchi all’Italia Benito mio…").
Anche l'ex falconiere Bernabé negli anni scorsi era stato al centro dell’attenzione per le sue simpatie per il Duce, per un saluto romano mostrato allo stadio durante una partita della Lazio. In quell'occasione se la cavò con una sospensione temporanea.
CHI È GIACOMO GARRUTO
Direttore e responsabile del ParcoNatura La Selvotta di Formello, Giacomo Garruto, sposato e padre di due bambini, vanta oltre 20 anni di esperienza nella falconeria. Garruto è specializzato nella cura di aquile e falconi, nell’addestramento etico-naturalistico e nelle attività di divulgazione ambientale. Un curriculum di tutto rispetto che lo ha reso una delle figure più qualificate a livello nazionale in merito alla conservazione della fauna selvatica e dell’educazione ambientale.