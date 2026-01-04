Inter, Lautaro: "Piano gara riuscito alla grande, vado a casa contento"

Lautaro Martinez è stato il grande protagonista del successo dell'Inter sul Bologna, e non solo per il gol che ha messo al sicuro il risultato. "Ho detto prima della gara: oggi avevamo preparato un piano riuscito alla grande. Siamo partiti bene, con tanta pressione e abbiamo messo in difficoltà il Bologna anche sulle seconde palle. Così sono arrivati i gol. Questi tre punti sono molto importanti. Il dito? Fa male, ma si fa una fasciatura e si va avanti. Conta aver vinto, vado a casa contento", le parole dell'argentino a Dazn. Su Thuram: "Sono contento per lui e per tutti i compagni che ogni giorno lavorano per portare l'Inter in alto".