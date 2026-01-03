Logo SportMediaset

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, in conferenza: "Sorrido davanti alle polemiche scudetto"

03 Gen 2026 - 15:32
Cristian Chivu, incalzato dai giornalisti nella conferenza stampa alla vigilia del Bologna, torna sulle polemiche incrociate con Conte: "Per come vedo il calcio le frecciate non mi interessano. Non mi pesano e mi fanno sorridere. Sono cose che incidono solo a livello mediatico, non hanno a che fare con questo sport. Il calcio resti sport, non si cerchino sempre critiche o polemiche inutili". Tutto gira attorno alle favorite scudetto: "La classifica dice che ci sono cinque squadre in pochi punti, tutte hanno possibilità di arrivare in fondo. Poi magari tra un mese sarà diverso".

chivu
conte
polemiche

