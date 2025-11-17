Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
lazio
HomeMercatoVideoFotoRosa
LAZIO

All'Olimpico torna a volare l'aquila biancoceleste: presentato il nuovo rapace

Il club ha annunciato che dalle prossime domeniche tornerà a volare la nota aquila prima delle partite della Lazio

di Redazione
17 Nov 2025 - 16:51

I tifosi biancocelesti si erano abituati a veder volare Olympia nei minuti prima della partita della Lazio: un rito in cui il pubblico aveva imparato a riconoscersi e a cui affidare sogni e speranze. Poi, la grottesca vicenda con l'ex falconiere Juan Bernabé ha portato all'interruzione del rapporto lavorativo e, di conseguenza, anche allo spettacolo offerto dall'aquila. 

Dopo mesi di attesa, la Lazio annuncia con un post di aver trovato una nuova aquila da far volare nel cielo dell'Olimpico prima e dopo le partite. Ancora da capire se si chiamerà Olympia come in passato o se cambierà nome. Quel che è certo è che potrebbe fare il suo 'esordio' già domenica prossima nella partita casalinga contro il Lecce. 

Visualizza il post su Twitter
lazio

Ultimi video

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

01:38
Roma, la difesa c'è

Roma, la difesa c'è ma manca ancora l'attacco

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic: sarebbe una "prima volta"

01:28
Inter al lavoro

Inter al lavoro con il derby nella testa

01:19
Juve, attesa per Dusan

Juve, attesa per capire le condizioni di Vlahovic

01:29
Napoli, torna Conte

Napoli, torna Conte e prepara il match con l'Atalanta

01:38
Italia, ora il sorteggio

Italia, ora il sorteggio dei playoff Mondiali

01:22
MCH BOCA GOL CAVANI MCH

La firma di Cavani sul successo del Boca

00:14
MCH JOHNNY DEPP BOCA MCH

Anche Johnny Depp in tribuna per il Boca

00:55
DICH GATTUSO POST NORVEGIA DICH

Gattuso "Chiediamo scusa. Non è che alla prima difficoltà ci mettiamo a fare queste figuracce"

03:55
DICH FRATTESI POST NORVEGIA DICH

Frattesi: "Siamo stati fragili, dopo il loro pareggio ci siamo sciolti"

01:25
Chivu punta la Thu-la

Chivu punta la Thu-la

01:40
La rivincita dei secondi

La rivincita dei secondi

01:25
Milan verso il derby

Milan verso il derby

01:38
L'agenda di Conte

L'agenda di Conte

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

I più visti di Lazio

"Il dolore è tornato". Rovella deve operarsi, alla Lazio un altro ‘caso Basic’

Lotito chiede aiuto contro la sfortuna: un prete benedice i campi di Formello

Alla Juve basta Bremer, Lazio battuta 1-0: ora l'Inter in semifinale

Il Bologna si ferma al palo, la Lazio frena: niente 2° posto per Sarri

Atalanta, colpo Champions: Zappacosta e Hojlund stendono la Lazio

Zaccagni-Felipe Anderson, Lazio da Champions: Sarri batte la Dea e l'aggancia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:25
Fiorentina, l'ex Prandelli assolve Pioli: "Non può essere l'unico responsabile"
15:38
Roma, buone notizie: Ferguson recuperato. Anche Bailey punta la Cremonese
14:15
Lazio, tra un mese il rientro di Cancellieri
13:18
Grosso: "Basta paragoni con l'Italia del 2006. Pio è la dimostrazione che abbiamo giovani forti"
12:07
Qualificazioni Mondiali Uefa, la classifica marcatori incorona Haaland