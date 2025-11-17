All'Olimpico torna a volare l'aquila biancoceleste: presentato il nuovo rapace

Il club ha annunciato che dalle prossime domeniche tornerà a volare la nota aquila prima delle partite della Laziodi Redazione
I tifosi biancocelesti si erano abituati a veder volare Olympia nei minuti prima della partita della Lazio: un rito in cui il pubblico aveva imparato a riconoscersi e a cui affidare sogni e speranze. Poi, la grottesca vicenda con l'ex falconiere Juan Bernabé ha portato all'interruzione del rapporto lavorativo e, di conseguenza, anche allo spettacolo offerto dall'aquila.
Dopo mesi di attesa, la Lazio annuncia con un post di aver trovato una nuova aquila da far volare nel cielo dell'Olimpico prima e dopo le partite. Ancora da capire se si chiamerà Olympia come in passato o se cambierà nome. Quel che è certo è che potrebbe fare il suo 'esordio' già domenica prossima nella partita casalinga contro il Lecce.