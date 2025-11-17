All'Olimpico torna a volare l'aquila biancoceleste: presentato il nuovo rapace

I tifosi biancocelesti si erano abituati a veder volare Olympia nei minuti prima della partita della Lazio: un rito in cui il pubblico aveva imparato a riconoscersi e a cui affidare sogni e speranze. Poi, la grottesca vicenda con l'ex falconiere Juan Bernabé ha portato all'interruzione del rapporto lavorativo e, di conseguenza, anche allo spettacolo offerto dall'aquila.