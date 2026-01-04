Vanoli, stop al silenzio stampa: “Campionato riaperto, ma è lunga. Solomon? Abbiamo aggiunto qualità”

"Kean ha detto che nel nostro abbraccio c'era il fuoco? Fa piacere perché stiamo lavorando insieme da 40 giorni ed era una questione di tempo". Così Paolo Vanoli dopo la vittoria in extremis della Fiorentina sulla Cremonese: £"Dopo l'Udinese nessuno si aspettava un risultato negativo a Parma, ma ho guardato in faccia i ragazzi e gli ho detto che sono forti, di continuare su questa strada e guardare noi stessi perché abbiamo delle potenzialità. Sicuramente passeremo altre difficoltà, ma dobbiamo restare uniti".