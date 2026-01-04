Inter, Zielinski: "Sono contento, Chivu mi dà fiducia e libertà"

Piotr Zielinski ha dato il via alla goleada dell'Inter contro il Bologna, confermando la sua grande stagione. "La partita l'abbiamo preparata benissimo, poi in campo abbiamo rispettato quanto provato in settimana: non era facile, il Bologna ci ha messo spesso in difficoltà. Ma siamo contenti dei tre punti, grande partita. Il mio segreto quest'anno? Fisicamente non sento più dolori, sono contento: il Mister mi ha dato fiducia e libertà e voglia di divertirmi mostrando le mie qualità. Devo sempre migliorare dando supporto alla squadra. Che ruolo preferisco? Io preferisco mezzala, però ultimamente Chivu mi ha usato regista e mi sto trovando bene: quando ha bisogno di me in quel ruolo, sarò sempre pronto a dare il mio contributo. Ma la mezzala sinistra è la posizione che mi piace di più. Chivu ci dà libertà, le mezzali quando si abbassano vogliono creare spazio nella metà campo per palleggiare o favorire gli attaccanti. C'è qualità e libertà, la squadra gira bene", ha detto a Sky.