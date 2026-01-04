Bologna, Italiano: "Prestazione non all'altezza, sovrastati dall'Inter"

Un Bologna non all'altezza si è arreso a un'Inter, che ha dominato dall'inizio alla fine e Vincenzo Italiano non cerca scuse. "Oggi troppo poco sotto tutti i punti di vista, la forza dell'Inter è venuta fuori ma la nostra è stata una non prestazione. 23 giorni fa, dopo Vigo mi sono sentito molto bene, veramente un allenatore con grandissimo entusiasmo e fiducia. In 23 giorni non può essere smarrito. Calma. Dobbiamo mettere a posto alcune cose, ci può stare contro l'Inter ma la prestazione non è stata all'altezza, l'Inter è una grande squadra e ne ha approfittato", ha detto a Dazn. E ancora: "Oggi il collettivo, non abbiamo vinto un duello, un contrasto. La qualità dell'Inter ci ha sovrastato, oggi è mancato il collettivo. In 20 giorni non può essere tutto smarrito, dobbiamo mettere a posto quello che si può mettere a posto. Qualcuno deve crescere di condizione, abbiamo forzato il rientro di Freuler. Dobbiamo sforzarci tutti di tornare quelli di 20 giorni fa. Abbiamo creato qualcosina ma episodi, non da costruzione, non con la qualità che abbiamo mostrato nelle altre partite. Testa bassa e lavorare".