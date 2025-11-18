Logo SportMediaset

Lazio, scoppia il caso nuova aquila. L'ex falconiere: "Quella in foto è Olimpia"

Juan Bernabè ha accusato il club biancoceleste di aver usato una foto di Olimpia, la sua aquila 

di Martino Cozzi
18 Nov 2025 - 08:22

Nonostante l'annuncio relativo all'ingaggio della nuova aquila, in casa Lazio scoppia la polemica. Nella giornata di ieri, infatti, il club biancoceleste ha mostrato sui propri social la nuova aquila che dal 2026 tornerà a volare all'Olimpico in occasione delle gare casalinghe. Una foto che, però, ha destato subito grandi polemiche da parte di Juan Bernabè, l'ex falconiere con il quale i biancocelesti hanno deciso di interrompere i propri rapporti a inizio anno. Tramite un video pubblicato sui propri canali social, Bernabè ha attaccato il club: "L’aquila che appare in tutte le foto sui social media relative alla nuova aquila è Olimpia. Le cose stanno andando di male in peggio, come chi prendendo in giro. Abbracci"

Una dichiarazione che ha scatenato i commenti dei tifosi, i quali hanno ammesso di aver notato la somiglianza tra la nuova aquila e Olimpia, il rapace dell'ormai ex falconiere. In vista del debutto all'Olimpico, il club biancoceleste è pronto a indire un concorso per permettere ai tifosi di scegliere il nome della nuova aquila: un'iniziativa già lanciata nel 2010 che vide trionfare proprio Olimpia, nome che aveva ricevuto più preferenze rispetto a Libera, Vittoria e Skeggia. 

