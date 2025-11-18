Lazio, scoppia il caso nuova aquila. L'ex falconiere: "Quella in foto è Olimpia"

Nonostante l'annuncio relativo all'ingaggio della nuova aquila, in casa Lazio scoppia la polemica. Nella giornata di ieri, infatti, il club biancoceleste ha mostrato sui propri social la nuova aquila che dal 2026 tornerà a volare all'Olimpico in occasione delle gare casalinghe. Una foto che, però, ha destato subito grandi polemiche da parte di Juan Bernabè, l'ex falconiere con il quale i biancocelesti hanno deciso di interrompere i propri rapporti a inizio anno. Tramite un video pubblicato sui propri canali social, Bernabè ha attaccato il club: "L’aquila che appare in tutte le foto sui social media relative alla nuova aquila è Olimpia. Le cose stanno andando di male in peggio, come chi prendendo in giro. Abbracci".