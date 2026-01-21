Lazio, ora può succedere di tutto: dall'addio anticipato di Sarri alla partenza di Romagnoli

Alla Lazio la situazione è surreale. Il rapporto tra Maurizio Sarri e il presidente Lotito è ai minimi termini e ora può davvero succedere di tutto. C'è stato un vertice a Formello che non ha cambiato la sostanza delle cose. L'allenatore si ritrova a dover gestire una rosa su cui non è potuto intervenire in estate, per i noti problemi legati al blocco del mercato, e che non può tentare di cambiare nemmeno ora che Lotito potrebbe (il condizionale è d'obbligo) spendere qualcosa. Sarri è stato chiaro sul fatto che si è ritrovato giocatori senza essere interpellato e il presidente ha ribadito un vecchio concetto che suona più o meno come "questa è casa mia e qui comando io".