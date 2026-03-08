Lazio, Provedel si opera: col Sassuolo tocca al 2005 Motta

"In base alle richieste dell’allenatore si devono prendere delle decisioni, quindi anche giocare con i piedi", ha dichiarato nel giorno della presentazione in biancoceleste, quando ha dimostrato, seppur molto giovane, di avere la testa sulle spalle: "Questo è un punto di partenza, in B ho giocato 6 mesi, non ho esperienza. Devo migliorare, fisicamente e tecnicamente, cosa che voglio fare ogni giorno anche guardando i compagni". E ora dovrà imparare anche a parare le emozioni, perché la Lazio è nelle sue mani e all'orizzonte ci sono partite che possono decidere non solo questa ma anche la prossima stagione.